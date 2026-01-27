Apple'dan 13 Yıllık iPhone'lara iOS Güncellemesi
Apple'ın 13 yıllık telefonu iPhone 5s'in de aralarında yer alan üç model, iOS 12.5.8 güncellemesi aldı. İşte detaylar!
- Apple, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6s için yeni bir iOS güncellemesi yayınladı.
- Söz konusu modeller iOS 12.5.8 sürümüne yükseltildi. Bu güncelleme iPhone'lara yeni özellikler eklemekten çok güvenlik sertifikalarını yenilemeye odaklanıyor.
- Güncelleme alan telefonlar arasında yer alan iPhone 5s, 20 Eylül 2013'te tanıttı ve telefon yaklaşık 13 yaşında.
Apple, 2013 yılında tanıttığı iPhone 5s ve 2014’te piyasaya sürdüğü iPhone 6 için kritik bir iOS güncellemesi yayınladı. Neredeyse 13 yaşında olan bu iki model, iOS 12.5.8 güncellemesini aldı. Söz konusu güncelleme, cihazlara yeni özellikler eklemekten ziyade, güvenlik açıklarını kapatarak telefonların kullanım ömrünü uzatmayı hedefliyor.
Apple, söz konusu yazılım güncellemeleri olduğunda rakiplerinin açık ara önünde. iPhone'lara neredeyse 6-7 yıl boyunca güncelleme desteği sunan şirketin telefonlarının kullanım ömrü de oldukça yüksek. Ancak altı yıllık bir telefonun güncelleme almasının büyük olay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Apple, kısa bir süre önce kendi rekorunu tazeleyerek iPhone 5s ve iPhone 6 için yeni bir güncelleme yayınladı ve söz konusu modeller iOS 12.5.8 sürümüne yükseltildi. Altını çizmekte fayda var ki; 2013'te tanıtılan iPhone 5s, kutudan iOS 7 ile çıkmıştı. Bu durum, her ne kadar Apple'ın cihazlarına sunduğu desteğin bir kanıtı olsa da sizi yanıltmasın.
iOS 12.5.8 güncellemesi, iPhone 5s ve iPhone 6 için yeni özellikler veya performans artışı sunmaktan çok güvenlik sertifikalarının yenilenmesine odaklanıyor. iMessage ve FaceTime gibi servislerin kullanımı için kritik öneme sahip olan bu güncelleme yapılmadığı durumda mevcut sertifikaların süresi Ocak 2027'de dolacak.
2015 çıkışlı iPhone 6s de benzer şekilde iOS 15.8.6 güncellemesini aldı.