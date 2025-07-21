Apple Kendisinin Bile Beğenmediği Bir Modelde Takılı Kaldı

Katlanabilir telefonlar konusunda Samsung gibi rakipler yıllardır piyasada deneyim kazanırken, Apple daha temkinli ilerlemeyi tercih etti. Samsung'un yakın zamanda piyasaya sürdüğü, sadece 48 saatte ön sipariş rekoru kıran Galaxy Z Fold 7 serisine cevaben iPhone Fold modeli üzerinde çalışmalar başladı.

Gelen sızıntılar ve haberler ümit verici olsa da Apple'ın mühendisleri, gidişattan pek memnun olmadığını açıkladı. Teknoloji devinin hedefi yalnızca katlanabilir bir telefon çıkarmak değil; aynı zamanda piyasadaki örneklerin ötesine geçen, daha ince, daha dayanıklı ve iz bırakmayan bir ekran deneyimi sunmak.

Bu tarz istekler, akıllı telefon dünyasında bir şirketi ne kadar güçlü olursa olsun yavaşlatıyor. Apple bugünün teknoloji devi, ancak rakiplerine kıyasla şimdiye kadar geride kalmış olması, iPhone hayranlarını tatmin etmiyor. Üstelik katlanabilir iPhone için de daha fazla beklemeleri gerekecek.

iPhone Fold Katlanabilir Telefondan Fazlası Olacak

Apple'ın bu kadar oyalanmasındaki ana sebep, herkesten farklı bir ürün sunmak istemesiydi. Apple mühendisleri, piyasanın nabzını iyi yoklamış ve kendi üretecekleri cihazların şu an piyasada boy gösterenlerle birebir aynı olmasını istemiyor.

Yani sırf yapmış olmak için yapmak, Apple mühendislerinin "yeni bir ürün" anlayışına uymuyor. İşte tüm bunlar toplandığında Apple, diğer şirketlerden zaman bakımında geride kalıyor.

Mühendislerin farklılık anlayışı sayesinde iPhone Fold, beklenenin ötesinde olacak gibi duruyor. Cihazın sadece donanımsal olarak değil, yazılımsal olarak da katlanabilir formata özel geliştirmeler içermesi bekleniyor. Burada amaç, ekran bölünmüş haldeyken özel bir yazılım kullanılarak deneyimin daha işlevsel hale getirilmesi.

iPhone Fold Ne Zaman Çıkacak?

Mühendislerin istekleri ve Apple'ın takvimine göre; katlanabilir iPhone için en erken tarih 2026. Tabii bu sürenin daha ileriye gitme ihtimali de var.

Şirket mühendislerinin memnuniyetsizliği, lansman tarihine direkt olarak etki edecek. Bu telefon, en iyi katlanabilir telefonlar arasındaki yerini alabilir ama işleri ağırdan almaya devam ederse sadık kitlesini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir de.

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