Katlanabilir Samsung Modellerine Olan Talep 48 Saatte Zirveyi Gördü

Samsung, katlanabilir akıllı telefon serisi üzerinden rekora koşuyor. En iyi katlanabilir telefonlar arasındaki yerini alan Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Flip 7 FE, Hindistan pazarında yalnızca 48 saat içinde 210 bin ön sipariş aldı. Daha önceki katlanabilir Samsung serileri bu kadar hızlı gelişme kaydetmemişti.

Güney Koreli teknoloji devi, özellikle genç kullanıcıların premium cihazlara olan ilgisinin bu yükselişte büyük rol oynadığını belirtiyor.

Galaxy Z Fold serisi Türkiye fiyatlandırması:

Galaxy Z Fold7 256 GB｜12 GB — 101.999,00 TL 512 GB｜12 GB — 107.999,00 TL 1 TB｜16 GB — 117.999,00 TL

Galaxy Z Flip7 256 GB｜12 GB — 66.999,00 TL 512 GB｜12 GB — 74.999,00 TL

Galaxy Z Flip7 FE 128 GB｜8 GB — 58.999,00 TL 256 GB｜ 8 GB — 62.999,00 TL



Katlanabilir Modellerde Yapay Zekâ Rüzgarı

Cihazlar kutudan Android 16 ve One UI 8 ile çıkıyor. Bu yeni arayüz, Google Gemini Live ve Samsung'un yeni nesil verimlilik araçları ile donatılmış durumda ki kullanıcıların günlük hayatının önemli bir parçası haline gelen yapay zekâya kolayca erişebilmesi artık bir lüks değil, ihtiyaç haline geldi. Samsung, bu konudaki istikrârını sürdürecek.

İlaveten güvenlik önlemleri de Samsung'un titizlikle üzerinde durduğu bir konu oldu. Knox güvenlik sistemine entegre edilen KEEP (Knox Enhanced Encrypted Protection) ile uygulama bazlı şifreleme ve ekran paylaşımı gibi özellikler, Samsung Galaxy Fold serisini daha da cazip kıldı.