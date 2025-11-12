Apple Çok Konuşulacak Yeni Aksesuarını Tanıttı: Fiyatı Ateş Pahası!
Apple, yeni sıra dışı telefon aksesuarı iPhone Pocket'ı duyurdu. 3D örgü teknolojisiyle geliştirilen yeni ürün tasarımıyla şimdiden büyük ilgi topladı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple, iPhone, AirPods ve günlük eşyaları kolayca taşıyabilen iPhone Pocket isimli yeni aksesuarını tanıttı.
- 3D örgü teknolojisiyle üretilen yeni aksesuar nostaljik tasarımı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.
- 150 dolarlık fiyat etiketine sahip olan iPhone Pocket, önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.
Teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce tasarım dünyasında adından söz ettirecek bir iş birliğine imza attı. Şirket, Japon moda devi ISSEY MIYAKE ile güçlerini birleştirerek, iPhone, AirPods ve kişisel eşyaları taşımak için tasarlanan yeni iPhone Pocket'ı duyurdu.
3D örgü teknolojisiyle üretilen yeni aksesuar, nostaljik iPod Çoraplarını anımsatan tasarımı, kullanışlı özellikeri ve yüksek fiyat etiketi ile şimdiden dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar!
iPhone Pocket Neler Sunuyor?
Yapılan açıklamaya göre markanın yeni sıra dışı aksesuar, Japon moda evinin "bir parça kumaş" konseptinden esinlenerek tasarlandı. Ürünün en çarpıcı özelliği, 3D örgü teknolojisi sayesinde tek bir parça halinde üretilmiş olması. Ürünün esnek ve fitilli yapısı iPhone 17 de dahil güncel tüm iPhone modellerine rahatlıkla uyum sağlarken AirPods veya diğer küçük eşyaları da taşıma imkânı sunuyor.
Ribana benzeri bir açık örgü tasarımına sahip olan iPhone Pocket, gerildiğinde içerisinde konulan cihaz için adeta bir kılıf haline geliyor. Böylece kullanıcılar telefonlarını cebinden çıkarmadan da ekranına göz atabiliyor.
Apple, iPhone Pocket'ın farklı yaşam tarzlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Aksesuar; elde, çantaya bağlanarak veya çapraz askılı olarak doğrudan vücutta taşınabiliyor. Aksesuarla ilgili en dikkat çekici detay ise geliştirici marka ISSEY MIYAKE'in kurucusunun, aynı zamanda Apple'ın efsanevi lideri Steve Jobs'ın ikonik siyah balıkçı kazaklarını tasarlayan kişi olması.
iPhone Pocket'ın Fiyatı Ne Kadar?
Apple, sınırlı sayıda üretilen iPhone Pocket'ı 14 Kasım tarihinde satışa sunulacak. Maalesef yeni aksesuar ilk etapta sadece belirli bölgelerde piyasaya sürülecek:
- ABD
- Fransa
- Çin
- İtalya
- Japonya
- Singapur
- Güney Kore
- Birleşik Krallık
İki farklı versiyon ile kullanıcıların karşısına çıkacak yeni ürünün fiyat seçenekleri ise şu şekilde:
- Kısa Kayışlı Tasarım: 149.95 dolar karşılığında satışa sunulacak bu versiyon limon, mandalina, mor, pembe, tavuskuşu, safir, tarçın ve siyah olmak üzere 8 farklı renk seçeneğine sahip olacak.
- Uzun Kayışlı Tasarım: 229.95 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak bu seçenek ise safir, tarçın ve siyah renk seçenekleriyle geliyor.
Peki siz yeni iPhone Pocket aksesuarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.