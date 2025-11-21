Apple Çok Konuşulacak Telefon Standını Tanıttı: Fiyatı Ateş Pahası!

Teknoloji devi Apple, son dönemde çeşitli moda tasarımcıları ile birlikte akıllı cihazları için ilginç aksesuarlar üretmeye başladı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Japonya merkezli ISSEY MIYAKE şirketi ilginç bir telefon askısına imza atan marka şimdi de tasarımıyla oldukça dikkat çeken yeni telefon standını tanıttı.

Şirketin ünlü sanatçı Bailey Hikawa ile birlikte tasarladığı yeni aksesuar bugüne kadar şahit olduğumuz telefon standlarından epey farklı bir görünüme sahip. Gelin şimdi sınırlı sayıda üretilen bu özel ürünü daha yakından inceleyelim.

Apple'ın Yeni Telefon Standı Neler Sunuyor?

Şirketin Hikawa Phone Grip adını verdiği yeni ürün, MagSafe uyumlu iPhone cihazlarıyla birlikte kullanılabiliyor. Söz konusu aparat, telefonlara kolayca takılıp çıkarılabilmesinin yanı sıra cihazları dikey ve yatay olarak iki farklı açıda konumlandırabiliyor. Ayrıca standın ortasındaki ergonomik boşluk ise kullanıcıların telefonu doğrudan aparatla birlikte rahatça tutmasına olanak tanıyor.

Yeni aksesuarın sıra dışı tasarımı sadece estetik kaygılarla sınırlı değil. Apple, Hikawa Phone Grip'in erişilebilirliği ön planda tutarak tasarlandığını özellikle vurguluyor. Yapılan açıklamaya göre kas gücü, el becerisi ve kontrolü etkilenen engellere sahip bireylerden gelen geri bildirimlerle tasarlanan yeni ürün herkesin konforlu bir kullanım deneyimi yaşaması adına tasarlandı.

Ancak mevcut ürünün tasarımı sadece ergonomiyle sınırlı değil. Apple söz konusu ürünün "modern heykelden ilham alınarak" tasarlandığını vurguluyor. Öte yandan bu sanatsal dokunuş ve erişilebilirlik odaklı tasarım aksesuarın fiyatını da bir hayli yukarıya çekmiş durumda.

Fiyatıyla Dudak Uçuklatıyor

Apple Store'da satışa sunulan Hikawa Phone Grip, Fosfor Sarısı ve Krater olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor ve her iki seçeneğin fiyatı da 70 dolar olarak belirlenmiş durumda. Özellike pek çok telefon standının günümüzde 10 doları aşmayan fiyat etiketleriyle satışa sunulduğunu düşünürsek, yeni ürünün fiyatlandırma açısından sektörün oldukça üstünde konumlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Şirket sınırlı sayıda üretilen bu aksesuarın yanı sıra geçtiğimiz haftalarda iPhone Pocket adını verdiği epey ilginç bir telefon askısını da piyasaya sürmüştü. 3D örgü tasarımı ve kullanım kolaylığıyla öne çıkan bu ürün de 150 dolarlık yüksek fiyatı nedeniyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Peki siz Apple'ın yeni telefon standı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.