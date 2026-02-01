İlki Çıkmadan İkincisi Sızdırıldı: Kapaklı Katlanabilir iPhone Geliyor

Apple'ın yıllardır beklenen katlanabilir iPhone projesi nihayet bu yıl gerçeğe dönüşecek. Markanın ilk katlanabilir modeli kitap benzeri ve yatay formda açılan bir tasarımla eylül ayında sahneye çıkacak. Öte yandan gelen son haberler şirketin sadece bu versiyonla sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

İddialara göre Apple kapaklı katlanabilir iPhone modeli de geliştiriyor. Teknoloji devi bu yıl ilk cihazıyla pazara güçlü bir giriş yapmayı planlarken sızdırılan yeni modeliyle de Galaxy Z Flip serisine dişli bir rakip çıkarmayı hedefliyor. İşte detaylar!

Kapaklı Katlanabilir iPhone Neler Sunacak?

Aslına bakacak olursanız Apple'ın kapaklı katlanabilir telefon projesini ilk kez duymuyoruz. Benzer tasarımlara sahip ilk prototipler 2024 yılında gün yüzüne çıkmıştı. Ancak o dönem şirket stratejik bir kararla önceliği kapaklı modeller yerine yatay formda katlanabilen cihazlara vermeyi tercih etmişti.

Şimdi ise Apple'ın yeniden benzer bir tasarıma sahip olan yeni bir modeli masaya yatırdığı söyleniyor. Aktarılanlara göre geliştirilen yeni cihaz, tıpkı Galaxy Z Flip 7 gibi dikey olarak kare formunda katlanabilecek ve cepte taşıması epey kolay olan bir tasarıma sahip olacak.

Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Öte yandan kapaklı katlanabilir iPhone projesinin hala geliştirilme aşamasında olduğunu ve piyasaya sürülmesinin garanti olmadığı belirtiliyor. Analistlere göre Apple önce bu yıl piyasaya süreceği ilk katlanabilir iPhone modelinin başarısını görmek istiyor.

Eğer tüm geliştirilme aşamaları kusursuz ilerler ve kullanıcılar ilk katlanabilir modeli beğenirlerse tıpkı standart iPhone serisinde olduğu gibi katlanabilir Apple cihazları da yakın gelecekte farklı boyut ve form seçenekleriyle karşımıza çıkabilir. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple kapaklı bir katlanabilir iPhone modelini de piyasaya sürmeli mi? Yorumlarda buluşalım.