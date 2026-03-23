iPhone Fold İçin Kritik İddia! Ekranı Güçlü Olacak Ama Küçük Bir Sorun Var

Apple, yılın sonlarına doğru çıkaracağı iPhone Fold modeliyle katlanabilir akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Modelle ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya çıktı. Bu sayede özelliklerinin neredeyse tamamı şimdiden biliniyor. Yine de telefonla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak ekranıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

iPhone Fold Mekanizması Nasıl Olacak?

İddialara göre Apple, katlanabilir iPhone modelinde sıvı metalden yapılmış bir menteşe mekanizması kullanacak. Sıvı metal, normal metallere kıyasla daha dayanıklı, esnek ve hafif bir malzeme olduğu için menteşe daha sağlam ve uzun ömürlü olacak. Kaynaklara göre bu ekranda ayrıca UFG (Ultra İnce Esnek Cam) ve CoE (Kaplama Üzerine Renk Filtresi) teknolojileri de bulunacak. Peki bunlar ne işe yarayacak?

iPhone Fold Ekranındaki UFG Teknolojisi Ne İşe Yarayacak?

Ultra İnce Esnek Cam veya kısa adıyla UFG, özellikle katlanabilir ekranlar için geliştirilmiş, son derece ince ve esnek bir cam türüdür. Bu teknoloji ekranın hem ince hem dayanıklı olmasını sağlarken, katlanma sırasında kırılma veya çatlama riskini de önemli ölçüde azaltır.

iPhone Fold Ekranındaki CoE Teknolojisi Ne İşe Yarayacak?

iPhone Fold ekranında yer alacağı söylenen CoE, OLED panellerde kullanılan gelişmiş bir teknoloji. Maliyetinin yüksek olması nedeniyle yaygın değil ve genellikle üst segment cihazlarda yer alıyor. Bu teknolojinin temel amacı ise ekranın daha ince olmasını sağlarken aynı zamanda enerji tüketimini düşürmek.

Standart OLED ekranlarda dışarından gelen ışığın yansımasını azaltmak için polarize edici bir film kullanılır. Ancak bu katman ekranın kendi ürettiği ışığın parlaklığını da bir miktar azaltır. CoE teknolojisi ise bu kalın katmanı ortadan kaldırarak hem daha az enerji harcar hem de ışığı daha fazla geçirir. Işık geçirgenliği ise parlaklık aslında 1000 nit gibi ayarlanmış olsa da 1300 nit kadar etki göstermesi anlamına geliyor.

Ancak bu teknoloji, önemli bir dezavantajı da beraberinde getiriyor: yansıtıcılığın artması. Bu nedenle iPhone Fold’u özellikle güneş altında kullanmanın zor olabileceği konuşuluyor. En azından böyle bir beklenti var.

Ancak Apple’ın güneş altında kullanması zor olan bir mobil cihazı piyasaya sürmesi de pek olası görünmüyor. Bu bağlamda ekranın CoE sayesinde sunduğu daha yüksek parlaklığın güneş yansımasını bastırabileceği düşünülüyor. Öte yandan teknoloji devi farklı bir çözüm de bulabilir. Dolayısıyla bu konu şimdilik cevapsız kalıyor. Bunu telefon tanıtıldığında hep birlikte göreceğiz.

iPhone Fold Ne Zaman Tanıtılacak?

Sızıntılara göre iPhone Fold, Eylül 2026'da duyurulacak. Aynı lansman etkinliğinde iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max de tüketicilerin karşısına çıkacak.

Editörün Yorumu

Apple’ın iPhone Fold modelinde CoE teknolojisini kullanması cihazın katlanabilir bir ekrana sahip olmasına rağmen panelin daha az enerji tüketmesini sağlayacak. Bu enerji tasarrufunun yüzde 25’e kadar ulaşabileceği belirtiliyor ki bu oldukça yüksek bir oran. Bu nedenle iPhone Fold’dan beklentilerim oldukça yüksek. Umuyorum ki güneş altında kullanma zorluğu da yaşamayız.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.