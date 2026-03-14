iPhone Fold'un Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı! Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklatacak

Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacak olan iPhone Fold'u tanıtmasına artık sadece aylar kaldı. Söz konusu model, eylül ayında düzenlenecek bir etkinlikte iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile birlikte tanıtılacak. Neyse ki çıkış tarihi yaklaşan her telefon gibi iPhone Fold hakkında da bilgi sahibi olmak için çıkış tarihini beklememize gerek yok. Telefonun fiyatı ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.

iPhone Fold'un Fiyatı Ne Kadar Olacak

İddialara göre iPhone Fold, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğine sahip olacak. Fiyatlandırma da buna göre yapılacak. 256 GB'lık iPhone Fold, 1.999 dolar yani yaklaşık 88 bin 500 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacak. Depolama alanı her katlandığında fiyat da 200 dolar artacak. 512 GB model 2.199 dolar (97 bin TL), 1 TB model ise 2.399 dolar (106 bin TL) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Elbette ki bu vergiler dahil edilmemiş yurt dışı satış fiyatı. Türkiye'de satılan akıllı telefon modellerinden toplamda dört farklı kalemde vergi alınıyor. Yüzde 104'ü geçen vergi yükü nedeniyle yurt dışı fiyatı 88 bin olan modelin ülkemizde 180 bin TL'ye satılması bekleniyor. Yurt dışında yaklaşık 97 bin TL olacak olan 512 GB'lık model 198 bin TL, yine 106 bin TL'lik 1 TB model ise 216 bin TL olacak.

Model Dolar Satış Fiyatı TL Karşılığı (Yaklaşık) Türkiye Satış Fiyatı iPhone Fold 256 GB $1.999 88.500 TL 180.000 TL iPhone Fold 512 GB $2.199 97.000 TL 198.000 TL iPhone Fold 1 TB $2.399 106.000 TL 216.000 TL

iPhone Fold Özellikleri

İç Ekran : 7.8 inç

: 7.8 inç Dış Ekran : 5.5 inç

: 5.5 inç İşlemci : A20 Pro

: A20 Pro RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Sızıntılara göre iPhone Fold, açıldığında 7.8 inç bıyutunda bir ekrana sahip olacak. Kıyaslamak gerekirse Apple'ın en küçük tableti olan iPad mini 8.3 inç büyüklüğünde bir ekrana en büyük iPhone'u 17 Pro Max ise 6.9 inç büyülüğünde bir ekrana sahip. Yani Apple bu ürünü tablet ve telefon arasında bir yere konumlandırmış durumda.

Söz konusu ekranın paneli pek çok katlanabilir telefonda farklı olarak herhangi bir katlama izine sahip olmayacak. Ancak Apple'ın bunu yapan ilk şirket olduğunu söylemek pek de doğru olmaz. MWC 2026'da tanıtılan Honor Magic V6, bunu diğer tüm rakiplerinden önce başardı.

iPhone Fold, katlandığında ise 5.5 inç büyüklüğünde bir dış ekrana sahip olacak. Apple'ın ilk katlanabilir telefonu, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max gibi şirketin kendi geliştirdiği ve TSMC'nin 2nm süreciyle üreteceği A20 Pro işlemciden güç alacak. Bu şirketin şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü telefon işlemcisi olacak.

Buna rağmen 2nm yapısı sayesinde enerji verimliliği konusunda oldukça iddialı olacak. Belirtmekte fayda var ki 2nm işlemciler yeni olsa da Apple yine bir ilke imza atamadı. Samsung'un Aralık 2025'te tanıttığı ve Galaxy S26 serisinde kullanılan Exynos 2600 bu teknoloji ile geliştirilen ilk işlemci olmayı başardı.

Yine sızıntılara göre iPhone Fold, Samsung'dan tedarik edilecek 12 GB LPDDR5X RAM ile gelecek. Apple'ın iPhone 18 Pro'larda da aynı oranda RAM kullanması bekleniyor. Yani eylül ayında tanıtılan iPhone 17 Pro'larla RAM konusunda bir fark olmayacak. Yukarıda da belirttiğimiz üzere telefon, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğine sahip olacak.

Editörün Yorumu

Aynı anda hem bir iPhone hem de bir katlanabilir telefon kullanan biri olarak Apple'ın iPhone Fold'unu heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Bildiğiniz üzere katlanabilir telefonlar 2018'den bu yana varlar ve her yıl sayıları biraz daha artıyor. Ancak sadece son birkaç yılda gerçekten kullanılabilir hale geldiler.

Söz konusu teknolojinin geldiği noktayı ve Apple'ın deneysel olmayan son kullanıcıya hitap eden ürünler tanıtma becerisini göz önünde bulundurursak oldukça iyi bir telefonun bizleri beklediğini söyleyebilriiz. Yine de 180 bin TL'yi bulması beklenen fiyat etiketinin bu telefonu pek çok insan için imkansız yapacağının altını çizmekte fayda var.