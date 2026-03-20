Servetlik iPhone Fold’u Alsanız Bile Aylarca Beklemeniz Gerekecek!

Apple’ın yılın sonlarına doğru tanıtması beklenen ve kitap gibi katlanabilen iPhone Fold için geri sayım devam ediyor. Katlanabilir akıllı telefon dünyasının gündeminden düşmeyen bu modelle ilgili bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Şimdi ise güvenilir bir sızıntı kaynağı, iPhone Fold’un tedarik süreciyle ilgili yeni bir bilgi paylaştı.

iPhone Fold Ne Zaman Teslim Edilmeye Başlanacak?

Daha önceki söylentilere göre Apple’ın iPhone Fold modelini eylül ayında tanıtması neredeyse kesin. Aynı etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte lansmanı yapılacak olan mobil cihaz, eylül ayında duyurulacak olsa da siparişler hemen teslim edilmeyecek gibi görünüyor.

Apple analisti Tim Long’un paylaştığı bilgilere göre teslimatlar ancak aralık ayında başlayacak. Yani katlanabilir iPhone'u eylül ayında ön sipariş verirseniz üç ay beklemeniz gerekecek. Buna benzer bir süreç 2017’de piyasaya sürülen iPhone X için de yaşanmıştı.

Analist ayrıca iPhone 18 serisinin standart modelinin mart ayında tanıtılmasının beklendiğini belirtti. Aynı dönemde iPhone 18e ve iPhone Air 2 modellerinin de piyasaya sürülmesi öngörülüyor. Ancak iPhone Air satışlarının düşük olması nedeniyle Apple’ın iPhone Air 2 yerine Plus modelini yeniden kullanıcılarla buluşturabileceği konuşuluyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

iPhone Fold Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran: 7,8 inç

7,8 inç Kapak Ekran: 5,5 inç

5,5 inç İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Daha önce ortaya çıkan iPhone Fold özelliklerine göre akıllı telefon, açıldığında 7,8 inç büyüklüğünde bir iç ekrana sahip olacak. Telefon katlanmış durumdayken kullanılacak kapak ekranı ise 5,5 inç olacak. Bu noktada iç ekranla ilgili önemli bir detaya değinmemiz gerekiyor. Söylentilere göre bu panel katlanma izine sahip olmayacak. Bilindiği üzere şu anda en popüler katlanabilir telefonlarda katlanma izi göze çarpıyor.

Aslında katlanma izi kullanım açısından büyük bir engel oluşturmuyor ve kullanıcıların çoğu bunu pek önemsemiyor. Ancak markalar bu konuya kafayı takmış durumda ve Apple da bunlardan biri. Yine de ABD’li şirket bu alanda öncü olmayacak. Zira MWC 2026 kapsamında tanıtılan Honor Magic V6, tüm rakiplerinden önce davranmıştı.

iPhone Fold’un kalbinde Apple A20 Pro işlemci yer alacak. 2 nanometre üretim süreciyle hazırlanan bu yonga seti 2 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 6 çekirdekten oluşacak. Önceki nesil olan A19 Pro’ya kıyasla ise yüzde 15 daha yüksek performans sunacak ve yüzde 25-30 arasında daha verimli olacak. Bu oranlar belki küçük gibi görünebilir ancak kullanım sırasında oldukça fark yaratacaktır.

Son olarak iPhone Fold’un 12 GB RAM’e sahip olması ve depolama seçeneklerinin 256 GB, 512 GB ve 1 TB olması bekleniyor.

iPhone Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Model Dolar Satış Fiyatı TL Karşılığı (Yaklaşık) Türkiye Satış Fiyatı iPhone Fold 256 GB 1.999 dolar 88 bin 500 TL 180 bin TL iPhone Fold 512 GB 2 bin 199 dolar 97 bin TL 198 bin TL iPhone Fold 1 TB 2 bin 399 dolar 106 bin TL 216 bin TL

Daha önceki iddialara göre iPhone Fold fiyatı 256 GB için 1.999 dolar, 512 GB için 2 bin 199 dolar, en yüksek depolama alanı olan 1 TB içinse 2 bin 399 dolar olacak. Bunların TL karşılığı ise sırasıyla 88 bin 500 TL, 97 bin TL ve 106 bin TL şeklinde. Ancak telefonun ülkemizdeki satış fiyatları bunlar olmayacak.

Türkiye'de akıllı telefonlar için vergi oranı oldukça yüksek. Sırasıyla yüzde 1,2 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT Bandrolü, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 KDV uygulanıyor. Bu vergilerin toplamı yüzde 83,2 gibi görünse de vergiler üst üste bindiği için “verginin vergisi” durumu ortaya çıkıyor ve böylece toplam oran yüzde 104,2’ye ulaşıyor.

Bu doğrultuda 256 GB seçeneği 180 bin TL, 512 GB opsiyonu 198 bin TL, 1 TB seçeneğininse 216 bin TL civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu arada karşılaştırma yapmak gerekirse en çok satan kitap tarzı katlanabilir telefonlardan Galaxy Z Fold 7 109 bin 999 TL, Honor Magic V2 94 bin TL, Google Pixel 10 Pro Fold 135 bin TL ve Huawei Mate X7 ise 129 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla biliniyor. Görünüşe göre iPhone Fold, tuzlu fiyatıyla tüketicilerin ceplerini oldukça zorlayacak.

Editörün Yorumu

Apple’ın katlanabilir iPhone’undan beklentilerim oldukça yüksek. Kısa bir süreliğine Samsung’un bir Galaxy Z Fold modelini kullanmıştım ve deneyim gerçekten güzeldi. O modelde katlanma izi olsa da benim için pek sorun olmamıştı ancak yine de iPhone Fold’un katlanma izi bırakmayan ekranını merak etmiyor değilim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone Fold'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.