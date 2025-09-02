Apple, Acele Etmezse Kullanıcılarını Android'e Kaptırabilir! İşte Nedeni

Yeni bir araştırmaya göre Apple, 2026’ya kadar katlanabilir iPhone çıkarmadığı durumda mevcut kullanıcılarının üçte birini Samsung ve Google gibi üreticilere kaptırabilir. SellCell tarafından yapılan ankete katılan iki bin iPhone sahibinin yüzde 30,3’ü, Apple gecikirse Galaxy Z Fold/Flip ya da Pixel Fold modellerine geçmeyi düşünüyor.

Katlanabilir iPhone Gecikirse Apple Kullanıcı Kaybedebilir

Apple'ın bir süredir bir katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak şirket, rakiplerinin oldukça gerisinde. Örneğin geçtiğimiz aylarda yedinci nesil katlanabilir telefonlarını tanıtırken, Apple tarafında henüz ilk modeli görmedik. Görünüşe göre bu durum kullanıcıları da etkilemiş.

SellCell tarafından yapılan bir ankete katılan iki bin iPhone kullanıcısının yüzde 30.3'ü Apple daha fazla gecikirse rakiplerin katlanabilir modellerini tercih edeceğini ifade etti. Elbette ki bu anketin ABD pazarında yapıldığını ve orada bazı teknolojilere erişmenin çok daha kolay olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Anketin dikkat çeken bir diğer sonucu ise iPhone 17 serisi ile ilgili oldu. Katılımcıların kalan yüzde 68,3’ü mevcut telefonlarını bırakarak iPhone 17 modellerinden birine geçmeyi planlıyor. Geçen yıl iPhone 16 için bu oran yüzde 61,9’du. Yani ilgi artmış durumda.

Model tercihlerinde en çok öne çıkanlar iPhone 17 Pro ve Pro Max (yüzde 38,1). Standart iPhone 17 için yüzde 16,7, ultra ince iPhone 17 Air içinse yüzde 13,5 oranında talep var. Katılımcıların yüzde 53’ü daha büyük bataryayı, yüzde 28’i daha iyi kamerayı cazip bulurken, yalnızca yüzde 7’si yeni Apple Intelligence özellikleri için heyecanlı.

Buna karşın yüksek fiyat kullanıcıların yüzde 68,9’u için en büyük engel. yüzde 16’sı Apple’ın yenilikçi olmadığını düşünüyor, yüzde 5’i ise her koşulda Android’e geçmeyi planlıyor. Ankete göre iPhone sahiplerinin yüzde 27,1’i Apple’ın “eskisi kadar iddialı olmadığını” düşünse de yüzde 72,9’u telefonlarından şimdiye kadar hiç olmadığı kadar memnun.

Apple açısından en kritik nokta ise katlanabilir telefonlar. Katılımcıların yüzde 20,1’i Samsung’un, yüzde 10,2’si Google’ın katlanabilir modellerine yönelmeye sıcak bakıyor. ABD'de Çinli üreticiler çok popüler değil. Bu nedenle bu iki marka öne çıkıyır. Sadece yüzde 3,3’lük küçük bir kesim Apple’dan katlanabilir iPhone çıkana kadar bekleyeceğini söylüyor.

Anket, iPhone 17 serisine güçlü bir ilgi olduğunu gösterse de katlanabilir telefonların cazibesi Apple için ciddi bir risk oluşturuyor. Eğer şirket 2026’ya kadar katlanabilir iPhone çıkarmazsa, sadık kullanıcılarının bir kısmını Android’e kaptırabilir.