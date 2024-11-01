Apple Kaç Para Kazandığını Açıkladı! En Çok Geliri Nereden Elde Etti?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, temmuz-eylül dönemine ait bir rapor paylaştı. Bu rapor ile beraber şirketin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde kaç para kazandığı belli oldu.

Apple Üçüncü Çeyrekte Kaç Para Kazandı?

Paylaşılan rapora göre teknoloji devi, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 94,9 milyar dolar kazandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kazanç miktarı 89,5 milyar dolardı.

Apple'ın net kârı ise 14,7 milyar dolar olarak açıklandı. Bu miktar, 2023 yılının aynı döneminde 22,9 milyar dolar seviyesindeydi. Dolayısıyla şirketin geliri artarken net kâr yüzde 35,8 oranında azaldı.

Rapor, iPhone'ların şirketin en büyük gelir kaynağı olduğunu gösteriyor. Üçüncü çeyrekte iPhone, Mac ve iPad satışlarında artış yaşandı. iPhone satışlarından 46,2 milyar dolar, iPad satışlarından 6,9 milyar dolar, Mac satışlarından ise 7,7 milyar dolar gelir elde edildi.

Teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde M4 işlemcili Mac mini ve iMac'in yanı sıra M4, M4 Pro ve M4 Max işlemcili MacBook Pro modelini satışa sunmuştu. Özellikle Mac mini uygun fiyata güçlü donanım sunması nedeniyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.

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