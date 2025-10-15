Apple'ın En Güçlü İşlemcisi M5 Tanıtıldı! Performans Canavarı

Apple, M5 işlemcisini tanıttı. Önceki nesle kıyasla yapay zekada dört kattan daha fazla GPU maksimum işlem gücü performansı sunan M5, üst düzey bir bilgisayar deneyimi elde edilmesini sağlıyor. M5 ayrıca Her çekirdekte bulunan Neural Accelerator, yeni nesil GPU, daha güçlü CPU, daha hızlı Neural Engine ve daha yüksek birleşik bellek bant genişliği içeriyor.

M5 İşlemcisinin Özellikleri

Apple kısa süre önce M5 işlemcili iPad Pro ve M5 işlemcili MacBook Pro'nun yanı sıra M5 işlemcisinin de özelliklerini açıkladı. 3 nm üretim teknolojisiyle üretilen M5'in her bir çekirdeğinde Neural Accelerator ile yeni nesil 10 çekirdekli GPU mimarisi bulunuyor. Bu, M4'e göre GPU maksimum işlem gücü performansının dört kattan fazla artmasını sağlıyor.

Böylece GPU tabanlı yapay zeka iş yükleri önemli ölçüde hızlanıyor. GPU ayrıca gelişmiş grafik özellikler ve üçüncü nesil ışın izleme teknolojisini de içeriyor. Bu da M4'e göre yüzde 45'e kadar daha iyi bir performans artışı anlamına geliyor. Yeni işlemcide altı adet verimlilik çekirdeği ve dört adede kadar performans çekirdeğinden oluşan 10 adede kadar yapılandırılabilen CPU mevcut.

Bunların hepsi bir araya geldiğinde M4 işlemcisine göre yüzde 15'e kadar daha hızlı çok iş parçacıklık bir performans elde ediliyor. Gelişmiş 16 çekirdekli Neural Engine' sahip olan yeni işlemcide yaklaşık yüzde 30 artışla 153 GBps'ye ulaşan birleşik bellek bant genişliği bulunuyor.

Yeni nesil GPU mimarisi, M5'in her bir işlem gücü bloğu yapay zeka teknolojisi için optimize edildi. 10 çekirdekli GPU, her çekirdekte özel bir özel bir Neural Accelerator yer alıyor. Bu sayede bir önceki nesle göre dört kattan fazla maksimum GPU işlem gücü ve M1'e kıyasla yapay zeka performansında altı kattan fazla GPU işlem gücü sağlıyor.

Yeni nesil GPU ve gelişmiş gölgelendirici çekirdekler, M4'e göre yüzde 30'a kadar daha hızlı performansa ve M1'e göre 2,5 kata kadar daha hızlı performansa ulaşabiliyor. Böylece çok yüksek bir grafik performansı elde ediliyor.

M5'in Apple'ın üçüncü nesil ışın izleme motoruna sahip olduğunu da belirtelim. İşlemci bu teknolojiden yararlanarak uygulamalarda yüzde 45'e kadar grafik artışı sağlıyor. GPU, ikinci nesil dynamic caching ile beraber üst düzey bir oyun deneyimi ve 3D uygulamalarda daha gerçekçi görseller sunuyor.