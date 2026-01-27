MacBook'ları Uçuracak Yeni İşlemci Beklenenden Erken Geliyor!

Teknoloji devi Apple 2026 yılında özellikle Mac ailesine yönelik oldukça kapsamlı bir yol haritası hazırladı. Şirket sevilen modellerinin rutin güncellemelerine ek olarak bu yıl uygun fiyatlı yeni cihazları ve merakla beklenen OLED ekranlı MacBook Pro ile sahne alacak.

Tahmin edersiniz ki bu yeni modellerle birlikte senenin en büyük gelişmelerinden biri de yeni M6 işlemcisi olacak. Gelen son bilgiler ise şirketin yeni çipini beklenenden çok daha erken bir tarihte piyasaya süreceğine işaret ediyor. İşte M6 işlemcisinin tanıtım tarihi!

Apple M6 İşlemcisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Bilmeyenler için Apple, gerek akıllı telefonlar için geliştirdiği A serisi işlemcileri gerekse Mac bilgisayarla özel olan M serisi çiplerini bir yıllık aralarla güncelliyor. Bu kapsamda ilk M6 işlemcisinin de 2026 yılın son bahar aylarında tanıtılacağı tahmin ediliyordu.

Ancak güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket merakla beklenen işlemcisini önümüzdeki birkaç ay içerisinde resmi olarak tanıtabilir. Eğer iddialar doğruysa Apple'ın M5 lansmanından sadece 4 ila 5 ay sonra sahneye çıkardığına şahit olacağız.

Öte yandan şirket geçişte de benzer bir hamleye imza atmıştı. Hatırlatmak gerekirse Mayıs 2024'te tanıtılan M4 serisi yeni iPad Pro modeli ile birlikte M3 modellerinden sadece 5 ay sonra piyasaya sürülmüştü. Bu bağlamda M6 çipinin de MacBook Pro yerine farklı bir modelle veya iPad ve Mac mini gibi farklı bir cihazla çıkış yaptığını görebiliriz.

M6 İşlemcisi Neler Sunacak?

Yeni M6 serisi Apple'ın 2nm üretim süreci ile geliştirilen ilk bilgisayar işlemcileri olacak. Yeni çipler bu sayede seleflerine kıyasla aynı performansı çok daha az güç tüketerek sunabilecek. Böylelikle cihazların pil performansı da önemli ölçüde artacak.

2nm üretim süreci güç verimliliğinin yanı sıra daha az transistör yoğunluğu sunması sayesinde daha kompakt bir tasarıma sahip olacak. Böylece yeni bilgisayarlar da çok daha ince ve hafif gövdelerle birlikte gelebilecek.



Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.