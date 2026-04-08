Apple, MacBook Neo 2 İçin Kolları Sıvadı! Tarih Netleşti

MacBook isimli güçlü ve pahalı dizüstü bilgisayarlarıyla bilinen Apple, kısa süre önce uygun fiyatıyla dikkat çeken MacBook Neo modelini piyasaya sürdü. Türkiye’de de satışa sunulan ve şu anda en uygun fiyatlı MacBook modeli olan MacBook Neo, büyük ilgi gördü.

Hatta satışa çıkar çıkmaz yüksek satış rakamlarına ulaşarak dikkat çekti. Bu ilgiden memnun kalan Apple, Neo’yu yeni bir ürün serisine dönüştürmek istiyor. Son olarak MacBook Neo 2 modelinin ne zaman çıkacağı da ortaya çıktı. İşte son iddialar...

MacBook Neo 2 Ne Zaman Çıkacak?

Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarına göre şirket, giriş seviyesi dizüstü bilgisayar serisini genişletmeyi planlıyor. Bu doğrultuda MacBook Neo 2 üzerinde çalışmalara çoktan başlamış durumda. Son gelen bilgilere göre ise Apple’ın yeni modeli 2027 yılında piyasaya sürmeyi hedeflediği söyleniyor. Kısa süre önce satışa sunulan MacBook Neo, şirketin satışlarını oldukça olumlu etkiledi.

Bu nedenle Apple’ın MacBook Neo 2 modelinden beklentisinin yüksek olduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda şirketin yeni model için bazı önemli yükseltmeler planladığı da ortaya çıktı. Peki MacBook Neo 2 hangi özelliklere sahip olacak, kullanıcılara neler sunacak?

MacBook Neo 2 Özellikleri Neler Olacak?

Son ortaya çıkan sızıntılara göre MacBook Neo 2, selefine kıyasla önemli yükseltmeler getirecek. İlk model iPhone 16 Pro’da kullanılan A18 Pro işlemciden güç alıyor. Bu işlemci 2020 yılında çıkan MacBook Air’e güç veren M1 yonga setine yakın bir performans sunuyor. Zira daha önce ortaya çıkan MacBook Neo Geekbench performans testi sonuçları bunu gözler önüne sermişti.

MacBook Neo 2’de ise A19 Pro işlemcisinin daha az çekirdekli bir versiyonunun kullanılacağı söyleniyor. Söz konusu yonga seti normalde 6 çekirdekli CPU ve 6 çekirdekli GPU’dan oluşuyor. MacBook Neo 2’deki yonga setinde ise 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU yer alacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte yeni MacBook modelinde 12 GB RAM bulunacağı da ifade ediliyor. İlk modelde bu kapasite 8 GB seviyesindeydi. RAM miktarındaki artış, cihaz performansını bir hayli artıracak. Ayrıca bilgisayarın kullanım ömrünü bir hayli uzatacak.

Öte yandan herkesi şaşırtan bir başka iddia da öne sürüldü. Buna göre MacBook Neo 2’nin dokunmatik ekrana sahip olabileceğine dair çeşitli söylentiler bulunuyor. Ancak bunun kesinleşmiş bir özellik olmadığı ve şu an için yalnızca bir iddia olduğu belirtiliyor.

MacBook Neo 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

MacBook Neo’nun başlangıç fiyatı 599 dolar olarak belirlenmiş durumda. Türkiye’de ise cihaz 37 bin 999 TL’den satışa sunuluyor. MacBook Neo 2 modelinin fiyatının da aynı seviyede kalması bekleniyor. Aslında işlemci ve RAM kapasitesinde yükseltme yapılmasına rağmen fiyatın değişmemesinin nedeni olarak Apple’ın kârdan bir miktar feragat ederek daha fazla bilgisayar satmayı hedeflemesi gösteriliyor.

Apple’ın yurt dışı fiyatını sabit tutmayı planlaması ise ne yazık ki Türkiye için aynı etkiyi yaratmayabilir. Ülkemizdeki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle döviz kurları sürekli yükseliyor. Bu nedenle 2027 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni dizüstü bilgisayarın tekrar 37 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulması pek olası görünmüyor. Ne kadara satılacağına dair bir tahmin yapmak ise oldukça zor.

Editörün Yorumu

Apple’ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü MacBook Neo fiyat etiketi nedeniyle ülkemizde tam anlamıyla bütçe dostu sayılmasa da yine de aynı fiyat segmentinde tercih edilebilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar arasında yer alıyor.

Elbette asgari ücretli bir çalışanın satın alması, hatta bir öğrencinin sahip olması oldukça zor. Ancak bu fiyat seviyesinde satılan birçok bilgisayara kıyasla çok daha güçlü olduğu da bir gerçek. Bu doğrultuda MacBook Neo 2 modelinden beklentilerimin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.