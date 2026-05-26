Sony, Bungie ve Naughty Dog Konusunda Sıkıntılı! İşte Nedeni

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Studios çatısı altında pek çok sağlam stüdyoya sahip ve çıkarttıları yeni oyunları ile yıldızlarını parlatmaya devam ediyorlar. Ancak bilhassa Bungie ile Naughty Dog kapsamında birtakım memnuniyetsizliklerin olduğu söyleniyor. Ne var ki bu, aklınızda şirketin bu iki stüdyoya karşı nefreti olduğu düşüncesini oluşturmasın. Çünkü, durum biraz daha farklı diyelim.

Bildiğiniz gibi Destiny 2 geliştiricisi yakın bir zaman önce yaptığı açıklama ile bu oyun için yayınlanan son güncelleme ile artık odağını Marathon tarafına çevireceğini belirtmişti. Her ne kadar oyuncular Destiny 3 beklentisinde olsalar da işin içine maliyetin girmesi ile yeşil ışığın yakılmadığı iddia edilmişti. Diğer yandan Naughty Dog ise, 2020 yılından bu yana özgün bir fikri mülkiyet olan Intergalactic: The Heretic Prophet üzerinde çalışıyor. Yani altı yıllık bir sessizlik hakim diyebiliriz.

Sony, Bungie ve Naughty Dog Konusunda Neden Rahat Değil?

Her iki stüdyo ile ilgili olarak yaşanan bu gelişmelerin ışığında aktarılan bilgilere bakılırsa Sony Interactive Entertainment, Bungie tarafındaki bütçe ve proje planlarından ve Naughty Dog gibi büyük stüdyoların oyun geliştirme süreçlerinin uzamasından dolayı pek de rahat değil. Ancak buradaki rahatsızlığın, öfkeli olmaktan çok sürecin maliyetinin hayli yüksek olmasıyla bağlantılı olduğunu söyleyelim.

The Last of Us ve Uncharted'ın geliştiricisi, karşımıza son olarak The Last of Us Part 2 ile çıkmıştı. Sonrasında ise Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Kayıp Miras oyunlarının yanı sıra The Last of Us Part 1 ve 2'yi Epic Games ve Steam mağazaları üzerinden PC ve PlayStation 5 oyuncularıyla da buluşturmuştu. Yani aslında altı yıla yakın bir sessizliğin olduğu net bir şekilde ortada ve bu da oyuncular karşısında memnun edici bir tablo değil.

Şu an için çıkış tarihi belli olmayan Intergalactic: The Heretic Prophet, 2024 yılının The Game Awards şovunda duyurulmuştu. Stüdyo için tamamıyla farklı bir tür olup, hikaye anlatımında da FromSoftware tarzı benimsenecek. PlayStation 5 için geliştirildiği söylenmiş olsa da hiç şüphe yok ki nihai deneyim için PlayStation 6 versiyonu da gündeme gelecektir.

Diğer yandan Bungie ise, ortaya atılan iddialara göre Destiny 3 şu an için aktif olarak geliştirilmiyor. Hatta maliyetlerinden dolayı da bir onay alabilmiş değil. Dolayısı ile Marathon için içerik desteği çalışmaları hızlandırılacak. Bu bağlamda ilk hedef, Destiny 2 oyununun da gerisine düşen aktif oyuncu kitlesini arttırmak olacak gibi görünüyor.

Son olarak, Sony Interactive Entertainment için de hedef, sadece kaliteli oyun üretmek değil, aynı zamanda bütçe ve süre de işin içine girecek. Şirketin gelecekte geliştirme maliyeti konusuna etkin bir çözüm getirmesi gerekecek gibi görünüyor. Elbette bunun getireceği riskler de kaçınılmaz olabilir.

Editörün Yorumu

Teknolojinin de dur durak bilmeyen etkisi ile oyun geliştirme maliyetleri yıllar geçtikçe artmaya devam ediyor. Dünya genelindeki artan enflasyon ve bu bağlamdaki ekonomik belirsizlikler de işin içine girince, ister istemez bir açmaz da söz konusu oluyor.

Aslında AAA oyunlar ile AA ve daha düşük bütçeli oyunlar ile arada bir denge kurulabilir. Neticede oyunları eğlenmek ve gerçek dünyadan uzaklaşıp da keyifli zamanlar geçirmek için oynuyoruz. Yani bir oyunun bize keyifli vakit geçirmek için ille de gerçeğe yakın görselliğinin ve 4K 60 FPS deneyiminin olması gerekmiyor. Pek tabii ki küçük bütçeli oyunlar da bizlere hayli keyifli anlar geçirtebilir.