iQOO'dan Oyun Canavarı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

iQOO, şubat ayında güçlü özellikleriyle dikkat çeken 15 Ultra'yı tanıtmıştı. Çinli marka şimdi ise seriyi yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Son gelişmeler iQOO 15T olarak isimlendirilmesi beklenen yeni modelin bazı teknik detaylarını gözler önüne seriyor.

iQOO 15T Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.82 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Parmak İzi: Ekran altı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Ana Kamera: 200 MP

Batarya: 8000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu

Su/Toz Direnci: IP68 + IP69

iQOO 15T Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO 15T'de 6,82 inç boyutlarında, 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran yer alacak. Karşılaştırma yaparsak, iQOO 15 Ultra'da 6,85 inçlik, 144Hz yenileme hızlarını ve 1440 x 3168 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir panel tercih edilmişti.

Kullanıcılar, 144Hz yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi yaşayabilecek. 2K çözünürlüğüyle ise ekranı keskin ve net bir şekilde görebileceksiniz. Öte yandan AMOLED paneli siyahları en gerçekçi haliyle gösterebilecek.

iQOO 15T İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisi yer alacak. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu yonga seti, 4 nm tabanlı işlemcilere kıyasla daha az ısınıyor, daha yüksek performans gösteriyor ve aynı zamanda daha az güç tüketiyor diyebiliriz. iQOO 15 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor.

MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi halihazırda vivo X300, vivo X300 Pro ve OPPO Find X9 Pro gibi üst seviye telefonlarda karşımıza çıkıyor.

Donanımın oyun performansına baktığımızdaysa Call of Duty Mobile'ın 120 FPS, PUBG Mobile'ın 115-120 FPS ve Fortnite'ın ise 120 FPS seviyesinde çalıştığını görüyoruz. Yani mobil pazardaki yüksek grafikli oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabilecek.

iQOO 15T Kamerası Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda 200 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera yer alacak. Bu da çektiğiniz fotoğrafların gayet net ve kaliteli olacağı şeklinde yorumlanabilir. Fakat şu ana dek diğer sensörlerle ilgili bir detay paylaşılmadı. Burada bir örnek verecek olursak iQOO 15 Ultra'da 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörleri yer alıyordu.

Ultra geniş açı kameraları çektiğiniz görsellerde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenize yarıyor. Periskop telefoto sensörleri ise çok uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor diyebiliriz.

iQOO 15T Bataryası Nasıl Olacak?

iQOO 15T, 100W hızlı şarj desteğine sahip 8.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryayla karşımıza çıkacak. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa cihaz uzun pil ömrüyle kullanıcıyı memnun edecek ve aynı zamanda kısa sürede şarj olabilecek.

iQOO 15T Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Hatırlanacağı üzere daha önce iQOO 15T’nin yılın sonlarına doğru tanıtılacağı iddia edilmişti. Fakat son raporlar akıllı telefonun mayıs ayında düzenlenecek bir etkinlikte piyasaya sürüleceği yönünde.

Bununla birlikte vivo ülkemizde aktif bir marka olsa da iQOO'nun modellerini burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle yaklaşan iQOO 15T'nin çok yüksek ihtimalle Türkiye'yi pas geçeceğini söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

iQOO 15T Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 15 Ultra, 5.699 yuan (vergisiz yaklaşık 37.688 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunuldu. iQOO 15T’nin kamera ve pil tarafında daha iyi olacağını göz önüne aldığımızda muhtemelen 5.899 yuan (vergisiz yaklaşık 39.010 TL) seviyesinde bir fiyatla geleceğini söyleyebiliriz. Bu da Türkiye’de vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 79.000 TL seviyelerine karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

iQOO 15T’nin kamera ve pil tarafında iQOO 15 Ultra’dan daha iyi olması beni gerçekten şaşırttı. Açıkçası ilk beklentim modelin özellik bakımından Ultra’nın birkaç seviye altında yer alacağı yönündeydi. Ancak ortaya çıkan son sızıntılar durumun tam tersini gösteriyor.