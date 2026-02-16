Beklenen Büyük iOS Güncellemesinin İlk Beta'sı Yayınlandı: İşte Yenilikleri!

Teknoloji devi Apple, iOS 26.3 ve iPadOS 26.3 güncellemelerini kullanıcılarla buluşturmasının üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden yeni test sürecini başlattı. Şirket bugün, kayıtlı geliştiriciler için iOS 26.4 ve iPadOS 26.4'ün ilk beta sürümlerini resmen indirmeye sundu.

Peki iOS 26.4 Beta 1 sürümü hangi yeniliklerle birlikte geldi. Gelin kullanıcıların merakla beklediği büyük güncellemenin neler sunduğuna hep birlikte bakalım.

iOS 26.4 Beta 1 ile Hangi Yenilikler Geliyor?

Gelen ilk bilgilere göre iOS 26.4'ün ilk beta sürümü beklenen devrimsel yenilikleri henüz içermiyor. Özellikle bu sürümle birlikte kullanıma sunulacağı söylenen yapay zeka destekli Siri özelliklerinin bazı aksaklıklar nedeniyle bu sürümüne yetiştirilemediği ve iOS 26.5 veya iOS 27'ye ertelenebileceği söyleniyor.

Öte yadan Beta 1 sürümü iOS 26.4 ile beraber hayata geçirileceği tahmin edilen görsel oluşturma araçları ve web tabanlı arama yetenekleri gibi bazı Siri özelliklerinin ilk sinyallerini taşıyor. Bunun yanı sıra güncellemenin Unicode Konsorsiyumu tarafından onaylanan 9 yeni güncellemeyi iPhone'lara getirdiği de bildiriliyor.

Bunun dışında iOS 26.4 Beta 1'de ortaya çıkan diğer yenilikler şu şekilde:

RCS Mesajları İçin Şifreleme: RCS mesajlaşma standardı için uçtan uca şifreleme desteği test edilmeye başlandı.

Yeni Apple Music Tasarımı: Albümler ve çalma listeleri kapak görseliyle uyumlu dinamik arka plan renklerine sahip yeni bir tam ekran görünümüne kavuştu.

Konser Keşfi: Apple Music uygulaması içerisinden artık yakınınızdaki konserleri ve favori sanatçılarınızın tur tarihlerini görüntüleyebiliyorsunuz.

Ortak Profil Ekranı: Apple Music, Apple TV ve Apple Podcasts uygulamalarınd; bakiye ekleme ve hediye kodu kullanma gibi hesap işlemlerini içeren yenilenmiş ve ortak bir profil sayfası tasarımı kullanıma sunuldu.

Çalınan Aygıt Koruması: Daha önce manuel olarak etkinleştirilmesi gereken "Çalınan Aygıt Koruması" özelliği artık varsayılan olarak açık geliyor.

Yeni Duvar Kağıdı Galerisi: Duvar kağıdı seçme ekranı görsel olarak yenilendi, daha akıcı ve performanslı hale getirildi.

iOS 26 Beta Sürümleri Nasıl Yüklenir?

Eğer kayıtlı bir Apple geliştiricisiyseniz yeni sürümün özelliklerini hemen deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Öte yandan ücretli beta programına henüz dahil olmadıysanız iOS 26'nın Public Beta sürümlerini aşağıdaki adımları takip ederek cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Öncelikle iPhone tarayıcısından beta.apple.com adresine gidin. Apple kimliğiniz ile kayıt olun veya giriş yapın. Cihazınızı programa kaydettikten sonra telefonunuzdan Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne gidin. Burada karşınıza çıkan Beta Güncellemeleri seçeneğine tıklayın. Listeden iOS 26 Public Beta seçeneğini işaretleyin. "İndir ve Yükle" diyerek işlemi başlatabilirsiniz.

iOS 26.4 Kararlı Sürüm Ne Zaman Gelecek?

Şu an için sadece geliştiricilere açılan iOS 26.4 Beta önümüzdeki bir veya iki hafta içinde "Public Beta" olarak tüm kullanıcılara sunulacak. Apple'ın beta döngüleri genellikle birkaç hafta sürdüğü için kararlı sürümün önümüzdeki aylarda yayınlanması bekleniyor.

Peki siz iOS 26.4 Beta 1'i yüklediniz mi? Fark ettiğiniz yenilikleri yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.