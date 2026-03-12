Apple'ın Bütçe Dostu Bilgisayarı MacBook Neo, Parçalarına Ayrıldı!

Apple’ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı MacBook Neo, büyük ilgiyle karşılandı. Cihazla ilgili çeşitli dayanıklılık testleri yapılmaya başlanmışken şimdi de resmen parçalarına ayrıldı. Bir YouTuber, MacBook Neo'yu sökerek klavyenin altında neler olduğunu gözler önüne serdi. İşte detaylar...

MacBook Neo, Parçalarına Ayrıldı

Tech Re‑Nu adlı teknoloji editörü, yeni videosunda MacBook Neo’yu parçalara ayırarak kasanın içindeki donanımların nasıl bir yerleşime sahip olduğunu gösterdi. Böylelikle cihazın bileşenlerinin düzenli ve derli toplu bir şekilde yerleştirildiiği görüldü. Bunu aşağıdaki resimden siz de görebilirsiniz.

Kasası sadece 6 dakikada sökülebilen bilgisayarda anakart oldukça kompakt ve parçaların sayısı da az. Burada en çok dikkat çekense batarya. Zira yalnızca 18 vida ile sabitlendiği belirtiliyor. Önceki MacBook modellerinde sadece vida ile kalınmayıp güçlü yapıştırıcılar da kullanılıyordu.

Bu arada sadelik çoğu zaman iyidir. Öyle ki bilgisayarın kolayca sökülebilmesi ve bileşenlerin modüler yapıya sahip olması, cihazın tamirinin de kolay olmasını sağlıyor. Bu açıdan MacBook Neo’nun beklentileri fazlasıyla aştığını söyleyebiliriz.

MacBook Neo Özellikleri Neler?

İşlemci: Apple A18 Pro (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine)

Apple A18 Pro (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB SSD / 512 GB SSD

256 GB SSD / 512 GB SSD Ekran Büyüklüğü: 13 inç

13 inç Ekran Çözünürlüğü: 1506 x 2408 piksel çözünürlük

1506 x 2408 piksel çözünürlük Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Piskel Yoğunluğu: 219 PPI

219 PPI Parlaklık: 500 nit

500 nit Pil Ömrü: 16 saate kadar video izleme, 11 saate kadar kablosuz internet

16 saate kadar video izleme, 11 saate kadar kablosuz internet Bağlantı Noktaları: Bir adet USB 3, bir adet USB 2, 3,5 mm jak

Bir adet USB 3, bir adet USB 2, 3,5 mm jak Kamera: 1080p FaceTime HD kamera

1080p FaceTime HD kamera Ses: Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemi, ikili mikrofon dizilimi

Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemi, ikili mikrofon dizilimi Touch ID Desteği: Mevcut

Mevcut Yükseklik: 1,27 cm

1,27 cm Genişlik: 29,75 cm

29,75 cm Derinlik: 20,64 cm

20,64 cm Ağırlık: 1,23 kg

Apple’ın bütçe dostu dizüstü bilgisayarı, A18 Pro işlemciden güç alıyor. Bu işlemciyi daha önce iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde de görmüştük. Yonga setine 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama seçenekleri ise 256 GB veya 512 GB olarak sunuluyor.

Cihazda 13 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. IPS türündeki bu panel; 1506 x 2408 piksel çözünürlük, 219 PPI ve 500 nit parlaklık sunuyor. Bununla birlikte bataryası sayesinde 16 saate kadar video izlemeye ve 11 saate kadar internette gezinmeye imkan tanıyor. Öte taraftan cihazda bir adet USB 3, bir adet USB 2 ve bir adet 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

1080p FaceTime HD kamera ise kaliteli görüntülü görüşmeler yapılmasını sağlarken, Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemi de temiz bir ses deneyimi sağlıyor. Touch ID desteği sayesinde cihazı parmak iziyle açabilmek mümkün. Ayrıca bu sadece bilgisayarı açmak için değil; çeşitli web sitelerine hızlıca giriş yapabilmek ve çevrim içi ödemeleri daha kolay kılıyor.

Bu arada bilgisayarın boyutları ise yükseklik, genişlik ve derinlik için sırasıyla 1,27 cm, 29,75 cm ve 20,64 cm. Ağırlığıysa 1,23 kg. Yani bayağı hafif.

MacBook Neo Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Yurt dışında 599 dolara satılan MacBook Neo’nun Türkiye fiyatı ise 37 bin 999 TL. Bu rakam ne yazık ki düşük sayılmaz. Haliyle özellikle asgari ücretli bir tüketicinin satın alması maalesef pek kolay değil. Ancak diğer MacBook modelleriyle kıyaslandığında daha ucuz bir seçenek olduğunu da söylemek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Elektronik ürünlerde basitlik benim için bir hayli önemli. Çünkü detaylı şekilde incelemeye gerek kalmadan küçük bir bakışla neyin nerede olduğu net şekilde görülebiliyor. Bu da kullanıcıya cihaz üzerinde daha fazla hakimiyet sağlıyor. Bu açıdan MacBook Neo’nun oldukça dikkatimi çektiğini söyleyebilirim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.