İstanbul Park'ta Olacak Mı? Yarış Pistleri Artık Apple Maps’te 3D Görüntüleniyor!

Apple, 2026 Formula 1 sezonuna yönelik ilginç bir pazarlama planına imza attı. Bu noktada şirket Avustralya Grand Prix'i ile birlikte Apple kullanıcılarına Maps uygulaması üzerinden gerçekçi yarış pisti deneyimi sunuyor. Bu yenilikle birlikte isteyen kullanıcılar 3D olarak yarış pistlerini deneyimleme şansına sahip oluyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple Maps’e Formula 1 Pistleri Geldi!

2026 sezonu ile birlikte Formula 1'in ABD yayın hakları hatırlayacağınız üzere Apple devraldı. Bu noktada marka Apple TV üzerinden Formula 1 yarışlarını ABD üzerindeki kullanıcıları ile paylaşacak. Devamında Apple TV üyeliği olmayan müşteriler ise farklı üyelik paketleri satın alarak Apple TV üzerinden Formula 1 heyecanını yaşayabilecek. Bunun yanında Apple 3D yarış pisti deneyimini Maps uygulaması üzerine de taşıdı.

Yarış pistlerini 3D olarak Maps üzerine taşıyan Apple kullanıcılarına pistleri deneyimleme imkanı sunuyor. İlk olarak Avustralya’daki Albert Park pisti için sunulan özellik pist üzerindeki 14 virajın tamamını numaralandırılmış şekilde gösteriyor. Apple Maps üzerinden kullanıcılar tribünlerin konumlarını, yaya geçişlerini, köprüleri ve pit alanını üç boyutlu olarak görüntüleyebiliyor.

Ayrıca yarış alanındaki giriş kapıları, tuvaletler, su istasyonları, ilk yardım noktaları ve resmi ürün satış alanları da harita üzerinde işaretlenmiş durumda. Yarışı yerinde izlemeye gidenler için bu sistem adeta dijital rehber görevi görüyor. Bununla birlikte Apple yalnızca pistle sınırlı kalmadı.

Melbourne şehir merkezindeki önemli yapılar da 3D olarak haritaya işlendi. Şirket sezon boyunca diğer 24 Formula 1 pistini de Apple Maps’e entegre etmeyi planlıyor. Ayrıca uygulama içerisinde "2026 Formula 1 Tracks Around the World" isimli özel bir rehber de kullanıcıların erişimine sunulmuş durumda.

İstanbul Park Apple Maps'e Eklenecek Mi?

Türkiye açısından bakıldığında ise en büyük soru işareti İstanbul Park. Şu an için Apple Maps’te Türkiye’deki herhangi bir F1 pistine özel 3D Grand Prix deneyimi bulunmuyor. Ancak İstanbul Park’ın yeniden takvime dahil edilmesi durumunda bu tarz bir dijital entegrasyonun Türkiye’ye gelmesi mümkün görünüyor. Apple’ın F1 yatırımı uzun vadeli planlanmış bir hamle gibi duruyor ve ekosistemini spor deneyimiyle birleştirme stratejisi dikkat çekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...