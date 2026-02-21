Bir F1 Takımı Ne Kadar? Aston Martin Formula 1 Takımı Satışa Çıktı!

Formula 1 dünyasında son günlerde dikkat çekici bir iddia gündemde. Aston Martin Formula 1 takımının yaşadığı mali sıkıntılar sebebiyle takımın isim haklarıyla birlikte farklı varlıklarının satışı gündeme gelmiş durumda. Bu satış kararı beraberinde "Bir F1 takımı kaç para?" gibi soruları da beraberinde getirdi. Zira futbol takımı satışı gibi pek çok farklı spor dallarında takım satışları gündeme sıkça geliyor ancak Formula 1 tarafında bu pek sık rastlanır bir durum değil. İşte detaylar...

Aston Martin Formula 1 Takımı İsim Haklarını Satışa Çıkardı!

Formula 1 dünyasında son günlerde dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Buna göre yarış tarihinde yer edinen Aston Martin F1 takımının satışa çıkması gündeme geldi. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar takımın tamamından ziyade marka isim hakları ve belirli varlıkların satışının yapılmasını işaret ediyor. Bu noktada Aston Martin F1 yönetimi satışa çıkan isim hakları ve varlıklar hakkında fiyat açıklaması da yaptı.

Yapılan resmi açıklamaya göre Aston Martin tarafı finansal yapıyı güçlendirmek amacıyla F1 takımıyla ilgili bazı varlıkları elden çıkarıyor. Bu kapsamda takımın isim/branding haklarının yaklaşık 50 milyon sterlin seviyesinde bir bedelle devredildiği belirtiliyor. Ayrıca geçmiş dönemde azınlık hisselerinin de satıldığı biliniyor. Ancak kontrol hala mevcut yatırımcı grubunda. Yani ortada “takım tamamen el değiştirdi” diyebileceğimiz bir durum yok. Fakat bu gelişmeler, F1 takımlarının ulaştığı astronomik değerleri yeniden tartışmaya açtı.

Tabi Aston Martin'in satışa çıkmasıyla birlikte diğer markaların da "isim hakları" değerlemeleri merak edildi. Buna göre Scuderia Ferrari F1 Takımı 3 ile 3,5 milyar dolar arasında değişen tahmini bir değere sahipken Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ise 3 milyar dolar civarı bir değere sahip. Bunun yanında Red Bull Racing F1 Takımı ise 2,5 ile 3 milyar dolar arasında değişlen bir değere sahip olduğu tahmin ediliyor.

Biraz geçmişe gittiğimizde, 16 yıl öncesi, 2010'lu yıllarda ise bu fiyatlar çok daha düşüktü. Zira o dönem Formula 1 trendi bu kadar yaygın değildi. 2010’lu yılların başında bazı F1 takımları 100 ile 200 milyon dolar arasında değişen değerlerde satılabiliyordu. Bugün ise giriş maliyetleri milyar dolar seviyesine ulaştı. FIA’nın yeni takımlar için talep ettiği giriş bedeli bile yüz milyonlarca dolar seviyesinde. Tabi bu fiyat artışlarında Netflix gibi platformların F1 özelinde yaptığı işler ve tüm dünya genelinde artan F1 merakı da etkili.

Toparlamak gerekirse Aston Martin gibi 2024 ve 2025 yıllarını büyük zararla kapatmış bir F1 takımının isim hakkını satın almak 50 milyon sterlin (67 milyon 400 bin dolar) iken Ferrari, Mercedes gibi yıllarını F1'e vermiş ve kazandığı başarılar ile tüm dünyada ses getirmiş takımların isim hakkı değerleri 3 ile 4 milyar dolar arasında değişen değerlere sahip. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...