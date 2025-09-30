Apple'dan Kullanıcıları Sevindiren Etkinlik! Üç Ay Ücretsiz Oldu

Apple, dijital müzik servisi Apple Music için zaman zaman özel kampanyalar düzenleyerek abone sayısını artırmayı hedefliyor. Bu kampanyalar sayesinde kullanıcılar, tek bir aylık ücretle veya tamamen ücretsiz şekilde, birkaç ay boyunca bedava müzik deneyimi yaşayabiliyor. Şimdi ise Genshin Impact’e özel yeni bir deneme kampanyası başladı. Bu kapsamda Apple Music, tam üç ay boyunca reklamsız ve ücretsiz olarak kullanılabiliyor. İşte detaylar...

Apple Music Üç Ay Ücretsiz

miHoYo’nun geliştirdiği popüler aksiyon rol yapma oyunu Genshin Impact için kısa süre önce The Shimmering Voyage Vol. 5 albümü yayınlandı. Apple da bu çıkışı kutlamak için Apple Music’te üç aylık ücretsiz deneme kampanyası başlattı. Daha önce benzer bir fırsattan yararlanan kullanıcılar içinse deneme süresi iki ay ile sınırlı olacak.

Kampanyadan faydalanmak için Apple’ın resmi web sitesine gidip gerekli adımları takip etmeniz yeterli. Etkinlik 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek, yani denemeyi bu tarihe kadar aktif etmeniz gerekiyor. Süre dolduğunda ise abonelik, aylık standart ücret üzerinden otomatik olarak devam edecek. Kampanyaya dahil olmak için buraya tıklayarak Apple'ın ilgili web sayfasına ulaşabilirsiniz.

Apple Music Fiyatı Ne Kadar?

Apple Music için bireysel, öğrenci ve aile (6 kişi) şeklinde üç ayrı abonelik planı sunuluyor. Bunların Türkiye fiyatları ise sırasıyla 59,99 TL, 32,99 TL ve 99,99 TL şeklinde.

Plan Aylık Ücret Bireysel 59,99 TL Öğrenci 32,99 TL Aile (6 kişi) 99,99 TL

