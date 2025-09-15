Apple Music'i 3 Ay Bedava Kullanmak Mümkün! Fırsatı Kaçırmayın

Ücretsiz müzik dinlemek isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir kampanya sunuldu. Bu kampanya doğrultusunda dijital müzik platformu Apple Music'i 3 ay boyunca ücretsiz kullanmak mümkün hâle geldi. Peki, reklamsız ve sınırsız müzik deneyimi için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Apple Music 3 Ay Ücretsiz Nasıl Kullanılır?

Teknoloji devi Apple, milyonlarca şarkının yer aldığı Apple Music için yeni bir kampanya başlattı Kampanya kapsamında üç ay abonelik ücretsiz sunuldu. Bu kampanyadan yalnızca yeni abonelerin yararlanabildiğini belirtelim. Bu şartı karşılıyorsanız yalnızca birkaç adım ile kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Dijital müzik hizmetini aylarca herhangi bir ücret ödemeden kullanabilmek için Apple Music'in web sitesini veya uygulamayı ziyaret etmeniz ve ardından "Yeni aboneler için 3 ay ücretsiz" kısmında bulunan "Ücretsiz Deneyin" butonuna tıklayıp ekrandaki adımları takip etmeniz yeterlidir.

Abonelik işlemini gerçekleştirdikten hemen sonra dijital müzik hizmetini bilgisayar, mobil cihaz, Apple TV veya destekleyen farklı bir cihaz üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz. İnternetsiz müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Apple Music'te milyonlarca şarkının yanı sıra çok fazla sayıda Podcast içeriği de mevcut.

Üç aylık ücretsiz aboneliğin ardından aylık 59,99 TL ücret ödemek gerekiyor. Dolayısıyla platformu kullanmaya devam etmek istemezseniz kampanya sona ermeden aboneliğinizi iptal etmeniz gerekiyor. Bu işlemi de hesap ayarlarından yalnızca birkaç adım ile tamamlayabilirsiniz.

Apple Music'in abonelik fiyatlarına geçtiğimiz aylarda zam gelmişti. Bununla birlikte Öğrenci, Bireysel ve Aile abonelik planlarının ücreti arttı. Öğrenci abonelik ücreti aylık 32,99 TL, Bireysel abonelik ücreti aylık 59,99 TL, Aile abonelik ücreti ise aylık 99,99 TL'ye yükselmişti.

Zam gelmeden önce dijital müzik hizmetinin Öğrenci abonelik ücreti aylık 19,99 TL, Bireysel abonelik ücreti aylık 39,99 TL, Aile abonelik ücreti iseaylık 59,99 TL şeklindeydi. Yeni zam ile birlikte Apple Music'in abonelik ücretleri, Spotify'ın abonelik ücretleri ile aynı olmuştu.