Apple Music Uygulamasında Sürpriz İsim Değişikliği!

Popüler dijital müzik platformu Apple Music’te dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Kullanıcılar her hafta otomatik olarak güncellenen popüler çalma listesini kütüphanelerinde göremeyince durum fark edildi. Sonrasında ise aslında listenin adının değiştirildiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Apple Music’te Favoriler Listesinin Adı Değişti

Apple Music’te her salı günü otomatik olarak yenilenen “Favorites Mix” çalma listesinin adı “Your Essentials” ile değiştirildi. Birçok kullanıcı listenin kütüphanede görünmemesi nedeniyle kaldırıldığını düşündü. Ancak konu sosyal medyaya taşınınca listenin silinmediği ve yalnızca isim değişikliğine gidildiği belli oldu.

Listede isim değişikliği dışında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Öyle ki önceden olduğu gibi kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını temel alarak haftada bir kez güncellenmeye devam ediyor. Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre bu değişikliğin amacı ise bir kafa karışıklığını ortadan kaldırmak.

Apple Music’te zaten “Favorite Songs” adında ayrı bir çalma listesi yer alıyor ve bu liste, kullanıcıların algoritmadan bağımsız şekilde favoriye eklediği şarkılardan oluşuyor. Tamamen algoritma odaklı olan “Favorites Mix” ise karışıklığa neden olabiliyordu. Yapılan isim değişikliği sayesinde bu iki listenin net şekilde ayrılması sağlandı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple Music'te yapılan değişikliği nasıl buldunuz, sizce gerekli bir güncelleme miydi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.