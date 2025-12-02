Apple Music Kullanıcıları Buraya! 2025 Özeti Yayımlandı

Yılın sonuna hızla yaklaşırken sadece birkaç hafta sonra 2026’ya girmiş olacağız. Bu sırada teknoloji devleri de yeni yıla özel sürprizlerle kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı. Son olarak Apple, Apple Music aboneleri için yıllık dinleme özetlerini yayımladı. Apple Music Replay 2025 resmen erişime açıldı. İşte ayrıntılar...

Apple Music Replay 2025 Kullanıcılara Sunuldu

Apple, 2025 yılına ait Apple Music özetlerini kullanıcılara sunmaya başladı. Uygulama içinden kolayca erişilebilen bu özet sayesinde yıl boyunca keşfettiğiniz yeni sanatçıları, en sık dinlediğiniz isimleri ve tekrar tekrar döndüğünüz parçaları görebiliyorsunuz.

Ayrıca en çok dinlediğiniz şarkılar, toplamda kaç farklı sanatçı dinlediğiniz, dinleme alışkanlıklarınıza göre favori türleriniz ve Apple Music’te geçirdiğiniz toplam süre gibi detaylar da bu özetin içinde yer alıyor. Teknoloji devi, kullanıcıların bu yıllık özetlerini Instagram ve TikTok gibi platformlarda kolay bir şekilde paylaşabilmeleri için özel bir video formatı da sunuyor. Bu sayede özetinizi tek bir dokunuşla sizi takip edenlere de gösterebilirsiniz.

Apple Music Replay 2025'e Nasıl Ulaşılır?

Yıllık özetinize Apple Music uygulamasına giriş yaptıktan sonra doğrudan ana sayfadan erişebilir veya replay.music.apple.com adresine giderek görüntüleyebilirsiniz.

Popüler müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Spotify'ın da önümüzdeki günlerde kullanıcılara yıllık özetlerini sunması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.