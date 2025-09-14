YouTube Music Kullanıcılarına Müjde: Arayüz Baştan Aşağı Değişiyor!

Teknoloji devleri arasındaki rekabetin gittikçe kızıştığı bu dönemde, şirketler sosyal medya platformları ve uygulamalarını sürekli olarak güncel tutarak kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Son olarak Google'ın popüler müzik uygulamalarından YouTube Music, Android ve iOS platformları için kapsamlı bir arayüz güncellemesine tabii tutuldu.

Yeni güncelleme kapsamında uygulamanın en çok kullanılan bölümlerinden biri olan "Şimdi Çalınanlar" ekranı baştan aşağıya yenilendi. Gelin yenilenen bölümün detaylarına hep birlikte göz atalım.

YouTube Music Yeni Tasarımı İle Neler Sunuyor

Yenilenen arayüzde göze çarpan ilk değişiklik uygulamanın en üst kısmında yer alan ve şarkı ile video arasında geçiş yapmamızı sağlayan düğmesinin kaldırılması oldu. Bu düğmenin yerini, ilerleme çubuğunun hemen altına konumlandırılmış bir döngü menüsü aldı. Bu döngü, kullanıcıların müzik dinlerken şarkı sözleri, beğenme/beğenmeme ve video geçişi gibi temel fonksiyonlara daha hızlı erişmesini sağlıyor.

Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte kontrol tuşlarının da yeniden düzenlendiğini görüyoruz. Karıştır, Geri Sar, Oynat, İleri Sar ve Tekrar Et gibi temel oynatma tuşları artık ilerleme çubuğunun hemen üstünde yer alıyor. Bununla birlikte ilerleme çubuğunun da daha kalın bir yapıda yeniden tasarlandığını böylece daha belirlgin bir görünüm elde edildiğini belirtelim.

Yenilenen arayüz aynı zamanda müzik sırasını yönetme konusunda da büyük kolaylıklar sunuyor. "Sıradaki" düğmesinin yerine yukarı doğru sürüklenebilen bir menü çubuğunun arayüze eklendiği görülüyor. Bu çubuğu yukarı doğru çektiğinizde, içinde bulunduğunuz çalma listesini veya radyo kanalını görebiliyorsunuz.

Buna karşın eğer çubuğa basılı tutarsanız arayüze ikiye bölünüyor. Üst kısımda "Şimdi Çalınanlar" ekranını görüntülenirken, alt kısımda ise sıradaki dört şarkı gösteriliyor. Bu sayede hem mevcut şarkıyı kolayca takip ederken çalma sıralamasını da hızlı görüntüleyebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz.

Eğer bu yeni arayüz hala telefonunuza gelmediyse endişelenmeyin. Bu tip güncellemeler genellikle sunucu tabanlı olduğu için kullanıcılara kademeli olarak ulaşıyor. Yine de Android kullanıcıları, Ayarlar > Uygulamalar > YouTube Music yolunu izleyerek uygulamayı yeniden başlatıp güncellemeyi erkenden almak için şansını deneyebilir. Ancak bu yöntemin her zaman işe yaramadığını da belirtmekte fayda var.

Peki siz bu YouTube Music'in yeni arayüzü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce platform yeni özellikleriyle beraber Spotify'ı tahtından edebilir mi? Yorumlarda buluşalım.