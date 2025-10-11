OpenAI'ın Film Bile Yapabileceğiniz Yapay Zekası Android'de!

OpenAI, yeni yapay zeka modeli Sora 2 ile videolar oluşturmayı mümkün hâle getiren Sora uygulamasını geçtiğimiz haftalarda kullanıma sundu. Şu anda belirli bölgelerdeki iOS kullanıcılarının davet kodu ile erişebildiği bu uygulamanın Android'e de geldiği ortaya çıktı.

OpenAI'ın Sora Uygulaması Play Store'a Eklendi

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın Sora uygulaması, Google Play Store'da görüldü ancak App Store'da olduğu gibi Play Store'da da uygulamayı doğrudan indirmek mümkün değil. Uygulamanın Android versiyonu da şu an sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki kullanıcıların erişimine açık durumda fakat kullanmak için sadece bu ülkelerde yaşamak yeterli olmuyor.

Uygulamanın iOS sürümüne benzer şekilde Android sürümü de ön kayıt şartı koşuyor. Bu ülkelerde yaşayanlar, Play Store üzerinden ön kayıt yaptırarak uygulamayı kullanma konusunda öncelik kazanıyor. ABD ve Kanada'nın dışındakiler ise uygulamanın Play Store sayfasını görüntüleyebilmesine rağmen hiçbir şekilde ön kayıt yaptıramıyor.

OpenAI'ın uygulamayı yakında daha fazla bölgedeki kullanıcının erişimine açması bekleniyor fakat bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir tarih paylaşılmadı. Bu uygulamanın karşısında çok ciddi rakip olmadığı için şirket pek aceleci bir tavır benimsemiyor. Dolayısıyla şirketin süreci biraz ağırdan aldığını, Sora'nın diğer ülkelere gelmesinin birkaç ay sürebileceği söylenebilir.

Sora Nasıl Bir Uygulama?

OpenAI'ın yeni yapay zeka uygulaması Sora, temelde sizin girdiğiniz kelimelere göre videolar oluşturan bir uygulama ancak Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına benzer özelliklere sahip platform olarak tasarlandı. Tıpkı sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi bu uygulamanın da kişiselleştirilmiş bir akışı mevcut. Bu akışta size ilgi alanınıza uygun yapay zeka üretimi videolar gösteriliyor.

Uygulamanın en dikkat çekici yanı, kendi yüzünüzü ve sesinizi kullanarak video üretmenizi sağlayan Cameos özelliği. Bu özellik sadece bir defalık kısa bir ses kaydı ve video yükleyerek kendinizi klonlayabilirsiniz. Bu klonunuzu ise istediğiniz herhangi bir ortama götürüp ona istediğiniz herhangi bir şeyi yaptırabilirsiniz. Örneğin gerçekte yükseklik fobiniz olmasına rağmen kendinizi boşlukta süzülürken gösterebilirsiniz.