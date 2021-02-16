Apple Pay, Bitcoin ile Ödemeyi Desteklemeye Başladı

Apple'ın ödeme sistemi Apple Pay, kripto para birimi Bitcoin'i desteklemeye başladı. Apple Pay ilk defa bir kripto para birimlerini destekliyor ve gelişmelere ayak uyduruyor.

Apple Pay Bitcoin ile Ödemeyi Destekliyor

Apple Pay iPhone'u POS cihazına okutarak ödeme yapabilmenizi sağlayan bir uygulama ve kullanıcılar artık BitPay uygulamasıyla Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde ödeme yapmak için Apple Pay'i kullanabilmekte.

BitPay tarafından yapılan basın açıklamasına göre kullanıcılar artık Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde ödeme yapmak için Apple Pay'i kullanabilirler. BitPay, Apple Pay ve Apple Wallet uygulaması ile birlikte kullanılabilen dijital bir cüzdan olarak öne çıkıyor.

BitPay CEO'su Stephen Pair açıklamasında BitPay'in ilerleyen dönemde Samsung ve Google tarafına da geleceğini belirtti. BitPay Cüzdan uygulaması Bitcoin, Bitcoin Cash ve Ethereum'un yanı sıra USDC, GUSD, PAX ve BUSD'yi destekliyor.

Bitcoin ülkemizde henüz yaygın olarak kullanılmıyor. ApplePay de aynı şekilde şu anda Türkiye'de aktif değil. Türkiye'de ApplePay'i kullanmak için çeşitli adımları uygulamanız gerekiyor. İlerleyen yıllarda Bitcoin'in gelişimi ile birlikte Bitcoin ödeme şekli yaygınlaşabilir ve market vb. yerlerde Bitcoin ödeme şeklini kullanabiliriz.

Bitcoin geleneksel ödeme yöntemlerinin yerini henüz almış değil. Yabancı ülkelerde de Bitcoin ile ödeme kabul eden çok az işletme bulunuyor. Türkiye'de de neredeyse hiçbir işletme Bitcoin ile ödeme almıyor. Ülkemizde bazı internet sitelerinin ödeme ekranlarında Bitcoin simgesi yer alıyor.

Son zamanlarda büyük Amerikan şirketi Tesla, elektrikli arabalarını satın alanların satın alma işlemini Bitcoin kullanarak yapabileceğini duyurdu. Şirketin CEO'su Elon Musk, aynı zamanda kripto para biriminin büyük bir savunucusu ve aynı zamanda sosyal medya hesapları aracılığıyla kripto paralar hakkında paylaşımlar yapıyor.

1 Bitcoin Ne Kadar?

16 Şubat 2021 itibari ile 1 Bitcoin 340.490,58 TL'ye tekabül ediyor.

Bitcoin, ilk kez 30.000 dolar'dan fazla bir fiyata ulaşarak meteorik yükselişine devam ediyor. Kripto para birimi 16 Şubat itibarıyla 49.120,40 dolar değerine ulaştı.

Bitcoin, 2018'de yaklaşık 3.000 dolar'a kadar düşen çöküşünün ardından 2020 boyunca yavaşça yükseldi. Bitcoin Aralık 2017'de de neredeyse 20.000 dolar'a ulaşmıştı.