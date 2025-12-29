Apple'ın iPtal Ettiği Renkli AirPods Modellerine Yenileri Eklendi

Apple'ın renki AirPods'ları hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı. Bir süre önce yayınladığımız "Apple'ın Renkli AirPods Modelleri" içeriğimzide size şirketin AirPods'ları renkli yapma planlarından ve prototip üretecek kadar ileri gittiklerinden bahetmiştik. Şimdi ise o protoiplerden birkaç tanesi daha ortaya çıktı.

Renkli AirPods Modellerinin Yenileri Ortaya Çıktı

Daha önce renkli AirPods prototiplerini ele geçirerek varlığını kanıtlayan koleksiyoncu "Kosutami", yeni kayıp ürünleri ortaya çıkardı. Buna göre Apple, daha önce gördüğümüz pembe ve sarı renklerin yanı sıra farklı tonlarda da modeller üretmiş. Hatta şirket, dışı beyaz ancak içi renkli modelleri bile değerlendirmiş.

Renkli kasalara baktığımızda tıpkı önceki paylaşımda olduğu gibi "tatlı" diyebileceğimiz pastel tonlar görüyoruz. Özellikle mor ve mavi renk seçenekleri bu tanıma uyuyor. Ancak öncekinden daha koyu pembe bir renk de mevcut.

Hatırlatmakta fayda var ki bunlar özünde prototip. Yani her biri çalışan kulaklıklar olsalar da seri üretim sonucu değil, Apple'ın tasarımcılarının fikirlerinin gerçekte nasıl görüneceğine bakmak için üretilen ürünler. Bu nedenle renkleri de "deneysel".

Bir diğer deneysel konu da dışı beyaz içi renkli olan kasa. Apple'ın renkli AirPods modellerini test ettiği biliniyordu. Ancak dışı beyaz ama içi renkli AirPods'lar ilk defa duyduğumuz bir şey. Muhtemelen şirket bunu karışıklıkları önlemek için değerlendirdi.

Eğer bir ailede dört kişi varsa ve dördü de iPhone kullanıyorsa bu sorun değil. Farklı model, renk ve kılof seçenekleri karışıklığı önleyebilir. Ancak söz konsuu dört kişi de AirPods alsaydı karışıklık kaçınılmaz olacaktı.

Apple muhtemelen bunu önlemek istedi. Ancak bir şekilde sonucu beğenmedi ve renkli AirPods projesinden vazgeçildi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz AirPods'un renkli mi yoksa şimdiki gibi beyaz mı olmasını isterdeniz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.