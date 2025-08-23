Yeni Nesil Siri İçin Geri Sayım Başladı: Apple, Google ile Masaya Oturdu!

Apple, son dönemlerde sesli asistanı Siri için büyük değişikliklere hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Siri’ye ChatGPT desteği ekleyeceği iddia edilen şirketin bu planı daha sonra değiştirdiği konuşulmuştu. Zaten uzun süredir Siri’nin köklü bir güncellemeyle yenileneceği biliniyordu. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bilgiler, Apple’ın bu kez Google ile masaya oturduğunu gösteriyor. İşte ayrıntılar...

Apple, Siri için Google ile Masaya Oturdu

Apple ile ilgili güvenilir sızıntılarıyla bilinen Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre teknoloji devi, Siri’yi çok daha akıllı ve hızlı hale getirmek için Google’ın geliştirdiği Gemini'ı test ediyor. Kaynağa göre şirket, Siri'yi karmaşık soruları anlayıp doğal yanıtlar verebilecek hale getirmek istiyor.

Apple şu anda iki seçeneği değerlendiriyor: Ya kendi geliştirdiği yapay zeka modelini ya da Google’ın teknolojisini tercih edecek. Hangisinin daha iyi performans sunduğunu görmek için uzun süredir testler yapıyor. Firmanın kesin kararını ise birkaç hafta içinde vermesi ve çalışmalara başlaması bekleniyor.

Yeni nesil Siri ile birlikte Apple, yapay zeka rekabetinde önemli bir noktaya ulaşacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.