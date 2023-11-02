Apple'ın Son Çeyrekteki iPhone Satışları Düşüşte: Peki Neden?

Counterpoint Research, Apple'ın 2023'ün 3. çeyreğinde ABD'de geçen yıla kıyasla %11 daha az iPhone sevk ettiğini, buna rağmen pazar payının %50'den %55'e yükseldiğini açıkladı.

Rapora göre bunun ana nedeni, iPhone 15 serisinin iPhone 14 serisine kıyasla daha geç piyasaya sürülmesi, yani bu da 2023'ün 4. çeyreğinde daha iyi sonuçlar görülebileceği anlamına geliyor.

Apple'ın iPhone Satışlarında Neden Düşüş Var?

Geçen yıl Apple, iPhone 14 serisinin çoğunu 16 Eylül 2022'de satmaya başladı fakat bu yıl iPhone 15'in ilk satışları 22 Eylül 2023'te gerçekleştirilebildi.

Apple'ın yanı sıra, çoğu akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz çeyrekte ABD sevkiyatlarında bir düşüş gördü. Samsung, Google ve TCL akıllı telefon sevkiyatlarında sırasıyla %26, %37 ve %51'lik keskin düşüşler yaşadı. Motorola ise geçen yıla kıyasla %31'lik bir sevkiyat artışı kaydetti.

Rapor, birçok iPhone 11 ve 12 kullanıcılarının en son seriye yükseltme yaptığını ortaya koyarken, ABD pazarında Apple'ın üstünlüğününü sürdüğünü de belirtiyor.

Peki sizin son dönemde çıkan telefonlar arasından gözdeniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.