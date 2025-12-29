Apple'ın 120Hz'lik Yeni Monitörü Yola Çıktı: A19 Çiple Geliyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, profesyonel kullanıcılara yönelik ekran teknolojilerini yenilemeye hazırlanıyor. İddialara göre şirket, 2022 yılında piyasaya sürdüğü Studio Display modelinin yeni versiyonu için çalışmalara başladı.

Son olarak merakla beklenen yeni monitörün öne çıkan özellikleri ve tanıtım tarihi gün yüzüne çıktı. Görünen o ki yeni Apple Studio Display 2 özellikle Mac Studio ve Mac Pro gibi güçlü iş istasyonlarının en iyi tamamlayıcısı olacak şekilde tasarlanıyor. İşte detaylar!

Apple Studio Display 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Mevcut Studio Display modeli her ne kadar keskin görüntü kalitesiyle sevilse de 60Hz yenileme hızı ve sadece standart dinamik aralık (SDR) sunması nedeniyle kullanıcılar tarafından sık sık eleştiriliyordu. Görünüşe göre yeni Studio Display 2 ile bu tablo tamamen değişecek.

Güvenilir kaynaklardan aktarılan bilgilere göre yeni monitör Apple'ın "ProMotion" adını verdiği teknoloji sayesinde 120Hz’e kadar değişken yenileme hızı sunacak ve kullanıcılara çok daha akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

Yeni cihaz ile birlikte görüntü kalitesi tarafında da önemli yükseltmelere imza atılacak. Aktarılanlara göre Mini LED teknolojisinden güç alacak yeni panel nihayet HDR desteğine de kavuşacak. Bununla birlikte cihazın sürekli kullanımda 1.000 nit, HDR içeriklerde ise etkileyici bir şekilde 1.600 nit parlaklığa ulaşması bekleniyor.

Yeni modelinde ekran kalitesinin yanı sıra işlem gücüne de odaklanan Apple, Studio Display 2'de iPhone 17 serisi için geliştirdiği A19 çipine yer verecek. Böylelikle mevcut modelde kullanılan ve artık yaşlanan 7nm üretim sürecine sahip A13 çipi yerini çok daha gelişmiş bir teknolojiye bırakacak.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Söylentilere göre Apple, ilk modelin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmiş olması nedeniyle güncelleme için artık daha fazla beklemeyecek. Şirketin yeni monitörünü 2026 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın M5 serisi işlemcilerden güç alan yeni nesil Mac Studio ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Studio Display 2 sahip olduğu yeni özellikler sayesinde ilk modelin eksiklerini kapatıp kullanıcıların gönlünü kazanabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.