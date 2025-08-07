Apple 100 Milyar Yatırımdan Önce Trump'ın Kalbini Fethetti

Apple CEO'su Tim Cook, ABD Başkanı Donald Trump'a, Gorilla Glass ve 24 ayar altından yapılmış, özel olarak tasarlanmış bir anıt hediye etti ve ardından Apple'ın ABD'deki yatırımlarını 100 milyar dolar daha artıracağını müjdeledi. Utah'ta üretilen bu nadide parça, altın üzerine konumlandırılmış Apple logosunun işlendiği dairesel bir Gorilla Glass diskten oluşuyor. Üzerinde "Apple Amerikan Üretim Programı" ve "ABD'de Üretildi" ifadeleri yer alıyor.

Gorilla Glass'tan Yapılma Apple Logosu Hediye Edildi

Apple, verdiği bu hediye ile Trump ile arasını düzeltmek istiyor. Gelen yeni vergilerden ötürü beli bükülen teknoloji devi, çip tedariki için Samsung'un ABD tesislerini kullanacağını da duyurdu. Adım adım ABD Başkanı'nın gözüne girmeye çalışıyor desek yanlış olmaz. Üretimini Hindistan'a kaydırmış olsa bile Apple'ın vergilerden ettiği zarar oldukça büyüktü.

ABD'deki Vergiler Apple'ı Köşeye Sıkıştırdı

Donald Trump yönetiminin ilk döneminde Çin'e uyguladığı gümrük vergileri, teknoloji devi için ciddi zorlukları beraberinde getirdi. Hem kâr marjı düştü, hem de tedarik ve üretim planları baltalandı. Gümrük vergileri %15-25 arasında değişiyordu.

Tüm bu aksaklıklar oldukça ciddiydi ve sonunda iPhone, iPad ve Mac gibi Apple ürünlerinin zamlanmasına neden oldu. İlaveten Trump yönetimi, Apple gibi büyük şirketlere üretimlerini ABD'ye taşıma çağrısında bulunarak "Amerikan Malı Üretim" politikasını desteklemeye zorladı.

Apple CEO'su Tim Cook, böyle bir şeyin lojistik anlamda mümkün olmadığını savunduysa da Donald Trump fikrini değiştirmedi ve bu defa tehditler savurmaya başladı. Apple sonradan üretimini Hindistan'a çekti, ancak buradan da çok sağlıklı bir sonuç alamadı. Şimdi Samsung'un fabrikalarından yararlanacak ve Çin'deki üretim bantlarını ABD'ye taşımaya çalışacak.