Yanınızda Şarkı Söyleniyormuş Gibi Hissettiren Kulaklık Geliyor

OnePlus Nord Buds 4 Pro'nun ürün sayfası üzerinden bazı özellikleri açıklandı. Bununla birlikte kablosuz kulaklığın renk seçenekleri de açıklığa kavuştu. Cihaz, dinleme ve konuşma için gelişmiş gürültü engelleme, uzamsal ses desteği ve çok daha fazlasını sunacak. Sade bir tasarıma bağlı kalınan cihaz, iki temel renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

OnePlus Nord Buds 4 Pro'nun Özellikleri Neler?

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 55 dB'ye kadar

55 dB'ye kadar Çevresel Gürültü Engelleme: Altı mikrofonlu yapay zeka destekli gürültü bastırma

Altı mikrofonlu yapay zeka destekli gürültü bastırma Sürücü: 12 mm titanyum sürücüler

12 mm titanyum sürücüler Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Diğer Özellikler: LHDC 5.0 ve Hi-Res desteği

LHDC 5.0 ve Hi-Res desteği Renk Seçenekleri: Siyah ve beyaz

OnePlus Nord Buds 4 Pro, Ne Kadar Gürültü Engelliyor?

OnePlus'ın yeni kulaklığı, 55 dB'ye kadar aktif gürültü engelleme özelliği sunacak. İster toplu taşıma ister fan gürültüsü olsun, bu tür rahatsız edici gürültülerin müzik dinlemenizin önünde engel oluşturmasına izin vermeyecek. TÜV Rheinland sertifikasına sahip olacağını da ayrıca belirtmek gerekiyor. Bu sertifika, gürültü engelleme performansının detaylı olarak test edilip onaylanmış durumda olduğunu gösteriyor. Hatırlatmak gerekirse OnePlus Nord Buds 3 Pro, 50 dB'ye kadar gürültü engelleme sunuyordu.

Cihaz ayrıca konuşmalar için de yapay zeka destekli gürültü bastırma özelliğine sahip olacak. Kulaklık başına üç adet olmak üzere toplamda altı mikrofonla desteklenen bu sistem sayesinde özellikle dışarıda konuşurken duyulabilen rüzgar seslerine karşı etkili bir çözüm elde edilecek. Rahatsız edici gürültü azaltarak sizin sesiniz ön plana çıkacak. Böylece bir şeyi defalarca söylemek zorunda kalmayacaksınız.

OnePlus Nord Buds 4 Pro Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunuyor?

Cihaz, 12 mm titanyum sürücülerle birlikte gelecek. Bu sayede müzik dinlerken duyduğunuz baslar çok daha güçlü şekilde çıkarken seste de bozulma olmayacak. LHDC 5.0 kodek sayesindeyse sıkıştırma işleminde görülen detay kayıpları minimum seviyeye inecek. Ayrıca daha düşük gecikme süresi elde edeceksiniz. Öte yandan Hi-Res sertifikası da cihazın normalde farkına bile varamayacağınız detayları ön plana çıkardığına işaret ediyor.

OnePlus Nord Buds 4 Pro'da Uzamsal Ses Desteği Var mı?

Kulaklık, uzamsal ses desteği sağlayacak. Ayrıca oyunlar için özel uzamsal mod sayesinde de çeşitli oyunlarda rakiplere karşı önemli avantaj elde edeceksiniz. Bilmeyenler için bu özellik, sesin yalnızca sol ve sağ taraftan değil, her yönden geliyormuş gibi hissetmenize olanak tanıyor. Ses daha çok derinlik kazandığı için kendinizi ritmin akışına kaptırabiliyorsunuz veya film izlerken kendinizi sahnenin içindeymişsiniz gibi hissedebiliyorsunuz.

OnePlus Nord Buds 4 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord Buds 4 Pro'nun tanıtımı, 19 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak olan cihazın ne kadar kadar pil ömrüne sahip olacağı da dahil olmak üzere hakkında merak edilen tüm detaylar tanıtımla beraber açıklığa kavuşacak.

Editörün Yorumu

OnePlus, Nord Buds 3 Pro modeli ile oldukça dikkat çekici özellikler sunmuştu. Yeni cihazın gerek gürültü engelleme gerek pil ömrü ile önceki modele göre önemli avantajlar sunacağını düşünüyorum. Kulaklıklarda sade bir tasarım tercih eden birisi olarak görünümünün de bir hayli uygun olduğunu söyleyebilirim.