Uygun Fiyatlı Apple Vision Pro Geliyor: Tarih Belirlendi

Apple konusunda doğru sızıntılar yapmasıyla bilinen Mark Gurman, Vision Pro 2 ve uygun fiyatlı Vision Pro hakkında açıklamada bulundu. Vision Pro 2 bu yıl bitmeden tanıtılacak. Üstelik yeni baş bandı ve M4 işlemcisiyle gelecek. Önceki sürümde Apple'ın M2 işlemcisi kullanılmıştı.

M4 çipi, grafik performansı konusunda büyük bir sıçrama vadediyor ve Apple'ın yapay zekâ konusundaki emeklerini yüksek performansla sunmayı hedefliyor. Apple Intelligence, M4 çipi vesilesiyle daha fazla Apple cihazında kullanılmaya başlayacak.

Apple'ın yapay zekâ konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığı bir sır değildi. Böylesine güçlü bir şirketin imkânları olmadığından değil, muhtemelen geleneksellikten çıkmakta geç kaldığı için. Siri'yi yapay zekâ destekli bir akıllı asistan haline getirme çalışmaları uzun zamandır devam ediyor. Ancak, Siri'nin tamamen sıfırlanmadan yapay zekâ bazlı bir sisteme dönüştürülmesi ne yazık ki mümkün değil. Apple'ın Claude ve OpenAI gibi şirketlerle bu konuda görüşme yaptığı biliniyor.

Vision Pro 2 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Eski nesil Vision Pro ile aynı ağırlığa sahip olmasına rağmen Vision Pro 2 çok daha komforlu — ki bu, kullanıcıların şikayet ettiği bir etken olmuştu. Baş bandı tasarımı çok tutulmadı. Apple da bu geri bildirimleri dikkate alarak Vision Pro 2 başlığını daha rahat bir tasarıma kavuşturdu. Baş bandı tasarımı daha ergonomik bir yapıda olacak.

Apple, M5 çipli MacBook Pro'yu Eylül ayındaki lansmandan sonra tanıtacak. Vision Pro 2 başlığının da M5 çipli Mac ile aynı anda tanıtılacağı düşünülüyor.

Uygun Fiyatlı Vision Pro Ne Zaman Çıkacak?

Apple, önceki Vision Pro başlıklarına 3.499 dolar fiyat biçmişti. Dünyanın en gelişmiş VR başlıklarından biri olmasına rağmen böylesine yüksek bir fiyat herkesin kesesine hitap etmiyor. İlk çıktığında 105.000 TL'ye alınabilen Vision Pro şu an 140.000 TL'ye kadar uzanıyor. Hal böyleyken satışlar beklendiği gibi gitmedi. Apple, herkese hitap eden bir model çıkarmanın şart olduğunu anladı. Arka planda keseye uygun bir Vision Pro başlığı üzerinde çalıştıkları doğrulandı.

Siri örneğinde olduğu gibi Apple, maliyeti düşürürken cihazın işlevselliğinden ödün vermemek için geliştirme sürecini çok uzun tutuyor. Tam da bu yüzden rakiplerinin gerisinde kalıyor zaten. Tahminler, uygun fiyatlı Apple Vision Pro'nun 2027'de piyasaya çıkacağını gösteriyor. Fiyatlandırmaya dahil bir dedikodu ise henüz yok.