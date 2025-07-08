Apple Liderlerinden Biri Şirkete İhanet Etti! Siri Yine Hayal Oldu

Teknoloji devi Apple'ın Siri konusundaki şanssızlığı devam ediyor. Bu defa şirket içi bir çatışmayla gündeme gelen Apple'da beklenmedik bir transfer gerçekleştir ve uzun zamandır yapay zekâ ile harmanlanması beklenen Siri için hayaller bir kez daha suya düştü. Bu sadece Siri'nin geride kalmasına değil, Meta'nın yapay zekâ yarışında bir kez daha öne geçmesine neden olacak bir gelişme. Zira Apple'ın "Foundation Models" (temel modeller) departmanının başındaki isim Ruoming Pang, şirketten ayrılarak Meta'nın yeni kurduğu Superintelligence Labs ekibine katıldı.

2021'de Google'dan Apple'a geçiş yapan Pang, yaklaşık 100 kişili kbir ekibin başındaydı ve Apple Intelligence çatısı altında çalışan Öncelikli Bildirimler, Genmoji ve cihaz içi metin özetleme gibi özelliklerin arkasındaki yapay zekâ modellerinden sorumluydu.

Apple'da İç Karışıklık Dönemi Başladı

Apple'ın yapay zekâ departmanındaki çatırdamalar yeni değil. Siri zaten baştan aşağıya dönembeçli bir konu. Apple'ın kendi mühendisleri bile yapay zekâ destekli bir Siri asistanına dair umutlarını kaybetti, zaten en başından beri hiç inanmamışlardı. Ancak şirket bu konudaki ısrarını sürdürüyor, Siri'yi tamamen iptal edip yeni bir AI tabanlı asistan üzerinde çalışmak yerine mevcut sistemi baştan aşağıya değiştirmek istiyordu.

Bu noktada yapay zekâ şirketi Perplexity'i satın almak isteyen Apple, önce Samsung'un gazabına uğradı. Perplexity'nin Apple'ın baş rakibine olan ilgisi daha fazla zira. Ayrıca Meta da Samsung gibi bu şirkete ilgi gösterdi ve Apple üçüncü plana atılmış oldu.

Şimdi ise Meta'nın direkt şirketin önemli isimlerinden birini almış olması, Apple'da işleri karıştıracak gibi duruyor. Meta zaten diğer şirketlerin yüksek isimlerini almayı sık sık deniyor ve dudak uçuklatacak paralar teklif ediyor.

Apple'dan Diğer İsimler De Şirketi Terk Edecek

Pang'ın ardından Apple'ın Foundation Models ekibinin liderliği Zhifeng Chen'e devredildi. Ancak Chen'in liderliği altında yapı değişti; artık mühendislerin tek bir lidere değil, Chong Wang, Guoli Yin, Chung-Cheng Chiu ve Zirui Wang gibi birkaç farklı yöneticiye bağlı çalışacak.

Yerel kaynaklardan gelen haberlere göre Apple'dan bazı mühendisler Meta ve diğer başka şirketlere geçmek için an kolluyorlarmış. Pang'ın yardımcısı Tom Gunter de geçtiğimiz ay Apple'dan ayrılma kararı almıştı. Daha fazla ayrılık haberinin gelmesi an meselesi gibi görünüyor. Siri'nin geleceği de bu noktada oldukça belirsiz. Apple, projesini rafa kaldırmak zorunda kalabilir.

Son çare; Anthropic veya OpenAI ile işbirliği yapmak olacak. Anthropic çok fazla para talep ettiği için ikinci planda yer alıyor. Apple ve ChatGPT'nin ortaklığı daha yakın gibi görünse de şimdilik hiçbir şeyin belli olmadığını belirtelim.