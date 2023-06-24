Apple Vision Pro'nun Yeni Özelliği Ortaya Çıktı: Misafir Modu

Apple Vision Pro'nun piyasaya sürülmesine daha bir yıldan fazla bir süre var ama şimdiden cihaza dair pek çok detay ortaya çıkmaya başladı.

En son, gerçek dünyayla etkileşim şeklimizi değiştirmeyi vaat eden Görsel Arama özelliği ortaya çıkmışken, şimdi de cihazı arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanıyan bir Misafir Modu'na sahip olacağını öğrendik.

Apple Vision Pro'yu Başka İnsanlara Misafir Modunda Verebilirsiniz

Vision Pro son yılların en pahalı Apple ürünlerinden biri. 2024'te piyasaya çıktığında 3.500 dolara mal olacak. Bu miktar oldukça yüksek, bu yüzden biriyle ortak kullanmayı ya da bir arkadaşınızdan ödünç almayı düşünüyor olabilirsiniz. Ya da cihazı denemelerine izin verdiğiniz kişilerin özel bilgilerinizi görebileceğinden endişe ediyor olabilirsiniz. Neyse ki Apple tüm bu endişeleri düşünmüş.

Bildiğiniz gibi Apple Vision Pro, daha önce Samsung Galaxy Note 8'de gördüğümüz bir özellik olan göz tanıma teknolojisi ile tanıtıldı. Şirket, cihazın sahibi tarafından kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için kullanıcının irisini tanımlayan bu teknolojiye Optic ID adını verdi. Apple bunun için, diğer kişilerin kişisel dosyalarınıza erişmeden bir Apple Vision Pro kullanmasına olanak tanıyan bağlı bir Misafir Modu özelliği geliştirdi.

Misafir Modu varsayılan olarak etkin olacak ancak cihaz sahipleri verilerini gizli tutmak istiyorlarsa bunu devre dışı bırakabilecekler. Misafir Modu etkinleştirildiğinde, diğer kişiler web'e erişmek, video izlemek ve diğer uygulamaları kullanmak için cihazı kullanabilecek ancak sahibinin fotoğraflarına, mesajlarına veya diğer kişisel verilerine erişemeyecekler.