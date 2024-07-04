Apple Watch Size Olimpiyat Şampiyonu Gib Antrenman Yaptıracak

Teknoloji, hayatımızı kolaylaştırmaya ve günlük konularda bize yardımcı olmaya devam ediyor. Örneğin pek çoğumuz spor, uyku ve sağlık takibi gibi konular için Apple Watch gibi akıllı saatlerden faydalanıyoruz. Durumun farkında olan üreticiler ise, ürünlerine ekledikleri özellikler ile kullanıcılarını memnun etmek için çalışıyor.

Ancak Apple, bu deneyimi bir adım ileri götürerek kullanıcılarının Apple Watch sayesinde adeta bir Olimpiyat Şampiyonu gibi antreman yapmasına imkan tanıyor. İşte ayrıntılar...

Apple Watch ile Bir Olimpik Gibi Antreman Yapın

Tüm dünya 26 Haziran'da başlayacak olan Paris Olimpiyatları'ndaki atletlerin performansına hayran kalmaya hazırlanırken, siz de Apple Watch'unuzu adeta bir fitness arkadaşı gibi düşünerek bir Olimpik gibi antrenman yapabilirsiniz.

Apple'ın adeta bir teknoloji harikası olarak kullanıma sunduğu akıllı saat; daha az oturmanız, daha çok hareket etmeniz ve egzersiz yapmanız için sizi motive ederken, yüzmeden tutun da bisiklet sürmeye kadar pek çok farklı konuda aktivitelerini takip edecek geniş bir araç yelpazesi sunuyor.

Ayrıca iPhone’daki Fitness uygulamasına bakarak bir Olimpik gibi antrenman yapmanıza yardımcı olacak daha fazla bilgi ve motivasyon bulabilirsiniz. Yine de eğer bu konuda biraz üşengeçliğiniz tuttuysa, işte Apple Watch ve iPhone ile motive kalmak ve antrenman takibi yapmak için bazı ipuçları:

Bilekten Gelen Motivasyon

Eğer başarılarınızı bir tablo üzerinde görmek sizi motive edecekse, Apple Watch'un sunduğu "Aktivite Halkaları'nı" takip etmek tam da size göre. Bu halkaları doldurmak o kadar basit ve eğlenceli ki bunu hep yapmak isteyeceksiniz. Aktivite uygulaması içinde, arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle Aktivite Paylaşımı, hepinizin fitness hedeflerine ulaşma yolunda kalmasına yardımcı olur.

Hatta bir arkadaşınıza yedi günlük bir Aktivite Yarışması başlatabilirsiniz, burada Aktivite halkalarınızın yüzdesine göre puan kazanırsınız Kişisel rekorlar, seriler ve büyük dönüm noktaları için ödüller kazanın ve Apple Watch size ulaşmanız için kişiselleştirilmiş bir aylık meydan okuma belirler.

Uzun vadede, Trendler size aktif kalori, egzersiz dakikaları, ayakta durma saatleri, yürüme mesafesi, ayakta durma dakikaları, kardiyo kondisyonu, yürüme hızı ve koşu hızı için günlük trend verilerini gösterir. Son 90 gününüzün aktivitesini son 365 gün ile karşılaştırır.

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Apple Watch ile Koşu

Apple Watch, koşu, bisiklet, yüzme, golf, kürek çekme, tenis gibi birçok Olimpiyat sporunu da içeren çeşitli antrenmanları izlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca Apple Watch, koşu sırasında dikey salınım, adım uzunluğu, yere temas süresi, güç gibi ölçümleri kaydeder. Aktivite Halkalarınızı, yüksekliği, segmentleri ve bölmeleri görmek için Antrenman Görünümleri arasında kolayca gezinebilirsiniz.

Apple Watch’un sizi koşu sırasında yönlendirebilmesi için mesafe ve süre hedefleriyle Özel Bir Antrenman oluşturabilrisiniz. Belirli bir mesafe için hedef bitiş süresine ulaşmanıza yardımcı olmak için koşu sırasında tempo uyarıları da alabilirsiniz. Bu da adeta bir Olimpiyat Şampiyonu gibi antreman yapma hedefinizde size yardımcı olabilir.

Parkura çıktığınızda ise saatiniz, otomatik olarak parkuru algılar. Açık hava parkuruna vardığınızda en doğru mesafe, hız ve rota haritasını sağlamak için Apple Haritalar verilerini ve GPS'i kullanır.

Apple Watch ile Bisiklet

Apple Watch pek çok rakibinin aksine "akıllı saat" statüsünü sadece sahip olduğu ekranla değil, o ekranda sunduğu özelliklerle kazanıyor. Bisikletinizin sensörlerine bluetooth üzerinden bağlanabilen saat, Kadans Sensörleri ve Güç Ölçerler de dahil olmak üzere pek çok sensöre otomatik bağlanmanıza imkan tanır.

Söz konusu bağlantıların sağlanması durumunda ise Güç ve Kadans ölçümleri ek bisiklet ölçümleri olarak saatiniz tarafından ölçülecektir. Apple Watch ayrıca bir güç ölçer bağlıyken Fonksiyonel Eşik Gücünü (FTP) otomatik olarak hesaplayabilir. FTP, beceri seviyesinden bağımsız olarak bisiklet performansını artırmanın en etkili ve güvenilir yolu olan Güç Bölgelerini belirlemek için kullanılacaktır.

Apple Watch ile Yüzme

Apple Watch, aktif kalori yakımını doğru bir şekilde ölçmek için tur sayma, ortalama tur hızını izleme ve vuruş türünü otomatik olarak algılama algoritmalarını yüzlerce saatlik araştırma ile geliştirmiştir.

Üstelik "Özel Antrenmanlar", watchOS 11'de Havuz Yüzmeleri için kullanılabilir olacak ve size set çalışması ve toparlanma desteği ile aralıklı bir antrenmanı özelleştirme olanağı tanıyacak ve bir sonraki aralığa geçme zamanının geldiğini bildirmek için dokunsal uyarılar sunacak. TrainingPeaks gibi popüler koçluk platformları, doğrudan Apple Watch Antrenman uygulamasına aktarılabilecek Özel Antrenmanlar oluşturabilir.

Apple Watch ile Tekerlekli Sandalye Takibi

Bir mühendislik harikası olarak tasarlanan Apple Watch, Aktivite uygulaması deneyimi tekerlekli sandalye kullanıcıları için de sunuyor. Tekerlekli sandalye itişleri tüm gün kalori hedeflerine katkıda bulunur ve tekerlekli sandalyeye özel antrenmanlar mevcuttur.

Üstelik yine watchO 111 ile gelecek özellikler sayesinde ister ilk 5K'nız, ister bir bisiklet yarışı veya bir maraton için antrenman yapıyor olun saatiniz her gün antrenmanınız hakkında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

Zihninizi de Eğitin

Apple Watch ve iPhone'daki özellikler bir yandan daima dünyaya bağlı kalırken aynı zamanda bağlantıyı kesmenize yardımcı olabilir, böylece farkındalık pratiği de yapmış olursunuz. iPhone’daki Günlük uygulaması ile hayatınızdaki günlük anları ve özel olayları yakalayabilir ve fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, konumlar ve daha fazlasını ekleyerek zengin anılar oluşturabilirsiniz.

Cihaz içi makine öğrenimi, günlük girişlerini teşvik etmek için özel, kişiselleştirilmiş öneriler sunar ve özelleştirilebilir bildirimler yazma alışkanlıklarınızı geliştirmenize yardımcı olur. iOS 18 ile, Ruh Halinizi doğrudan Günlük uygulamasında kaydedebilecek ve günlük tutmak için harcadığınız zaman Farkındalık dakikalarınıza sayılacak.

iPhone ve Apple Watch’taki Odak, insanlardan ve uygulamalardan gelen bildirimleri filtreleyerek dikkat dağınıklığını azaltmaya yardımcı olur. Tüm bildirimleri geçici olarak susturabilir veya yalnızca belirli bildirimlere izin verebilir ve sunulan seçeneklerden birini — İş, Kişisel, Uyku ve daha fazlası — kişiselleştirebilir veya özel bir Odak oluşturabilirsiniz.