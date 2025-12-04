Apple Watch Kullanıcılarına Müjde: Sevilen Özellik Türkiye'ye Geliyor!

Teknoloji devi Apple akıllı saat ekosistemine kattığı en kritik sağlık özelliklerinden biri olan hipertansiyon bildirimi Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Özellikle Apple Watch 11 serisi ile dikkatleri üzerine çeken bu hayati özellik uzun bir süredir Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen onayı nihayet almayı başardı. İşte detaylar!

Apple Watch'ın Hipertansiyon Özelliği Türkiye'den Onay Aldı

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bilgilere göre Apple, hipertansiyon bildirimi özelliğini Türkiye'de kullanıma açmak için zorunlu olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) onayını aldı. Bu gelişmenin ardından özelliğin kısa bir süre içerisinde ülkemizde aktif hale getirilmesi bekleniyor.

Halihazırda pek çok bölgede kullanılan özellik son dönemde e Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Suudi Arabistan gibi diğer pazarlarda da kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

Hipertansiyon Bildirimi Özelliği Neler Sunuyor?

Apple Watch Series 11 ile birlikte hayata geçirilen özellik kullanıcıların rutin tansiyon ölçümlerini analiz ederek olası yüksek tansiyon risklerine karşı cihazın anlık uyarılar göndermesine imkan tanıyor. Bu sayede Watch sahipleri normalin dışındaki ölçüm değerleriyle karşılaştıklarında doğrudan akıllı saatleri üzerinden bildirim alabiliyor ve gerekli sağlık önlemlerini vakit kaybetmeden alabiliyor.

Şimdiye kadar pek çok kişi bu özelliğin hayat kurtaran bir niteliğe sahip olduğunu ifade ediyor. Zira söz konusu bildirimler kalp ve damar hastalıklarının en büyük risk faktörlerinden biri olan hipertansiyonun erken dönemde fark edilmesini sağlıyor.

Nasıl Kullanılır?

Apple Watch sahipleri hipertansiyon bildirimi özelliğini iPhone'larda yer alan Sağlık uygulaması üzerinden kolayca aktifleştirilebiliyor. İşte takip etmeniz gereken adımlar:

iPhone'daki Sağlık uygulamasına giriş yapın. Sağ üstteki profil fotoğrafınıza dokunun. Sağlık Denetim Listesi seçeneğine tıklayın Hipertansiyon Bildirimleri başlığı altındaki Ayarla seçeneğine giriş yapın. Ekranda çıkan yönergeleri takip ederek kurulumu tamamlayın.

Kullanıcılar bildirim aldıklarında yedi gün boyunca günde iki kez tansiyon ölçümü yaparak bir tansiyon günlüğü oluşturmaları isteniyor. Günlük takibi yine Sağlık uygulaması üzerinden başlatılabiliyor.

Desteklenen Modeller ve Önemli Uyarılar

Hipertansiyon bildirimi tüm Apple Watch modellerinde kullanılanılamıyor. Özelliği destekleyen modeller şu şekilde:

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Apple, aynı zamanda sistemin bir tıbbi cihaz veya tanı aracı olmadığının altını çiziyor. Kullanıcıların dikkat etmesi gereken kritik noktalar şu şekilde belirtiliyor:

Apple Watch, doktor görüşmesinin yerini alacak bir tıbbi aygıt olarak tasarlanmamıştır.

Kalp krizini saptama veya her hipertansiyon durumunu tanımlama yeteneği bulunmamaktadır.

Özellik, 22 yaşından küçükler veya hali hazırda hipertansiyon tanısı konulmuş kişiler için uygun değildir.

Hamilelik süresince kullanılması önerilmemektedir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.