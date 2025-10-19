Apple'da İşler Karışık: Yeni Siri İçin Beklentileri Düşüren İddia!

Apple, son yıllarda hızla yükselen yapay zekâ yarışında rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı. Google, Meta ve Microsoft gibi devler kendi aralarında kıyasıya rekabet ederken firmadan hâlâ bu rekabete yön verecek güçlü bir hamle gelmedi. Şirketin eli güçlü şekilde sahaya yeni Siri ile döneceği konuşuluyordu ancak görünen o ki Apple hâlâ hazır değil. Şirket içinden gelen sızıntılar, durumun düşündüğümüzden daha ciddi olduğunu gösteriyor. İşte detaylar…

Yapay Zeka Destekli Siri Henüz Yeteri Kadar İyi Değil

Apple’a yakın güvenilir isimlerden Mark Gurman’ın aktardığına göre şirket, yapay zekâ destekli yeni Siri geliştirme sürecinde son aşamaya ulaştı. Yenilenmiş Siri’nin iOS 26.4 güncellemesiyle 2026’nın başında kullanıcılara sunulması hedefleniyor. Ancak şirket içinden gelen test raporları beklentilerin tersine, durumun pek de parlak olmadığını gösteriyor.

Yeni Siri’yi deneyen Apple mühendisleri, asistanın mevcut haliyle kullanıcılara sunulmaya hazır olmadığını ve performans açısından hâlâ yetersiz kaldığını belirtiyor. Aslında Apple bu yapay zekâlı Siri’yi ilk olarak iOS 18 ile yayınlamak istemişti ancak farklı sorunlar nedeniyle bu ertelendi. Görünen o ki gecikmeye rağmen hâlâ istenen seviyeye ulaşılamadı.

Apple’ın hedefi, Siri’yi çok daha akıllı hale getirerek ekrandaki içeriği analiz edip öneriler sunabilen ve uygulamalar içinde işlem gerçekleştirebilen gerçek bir dijital asistana dönüştürmek. Dolayısıyla beklenti büyük. Şirket bu doğrultuda iki farklı yaklaşım üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri tamamen Apple’ın kendi modeliyle çalışan Siri, diğeri ise Google’ın Gemini modeliyle bulut üzerinden güç alan bir alternatif.

Eğer Apple kendi yapay zekâ modelinden istediği verimi alamazsa Gemini’a bağımlı kalma ihtimali var. Üstelik şirketin yapay zekâ departmanlarında halihazırda memnuniyetsizlik olduğu ve başarısızlık durumunda ekipte ayrılıkların yaşanabileceği de konuşuluyor. Görünen o ki teknoloji devinde işler karışık.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yapay zeka destekli yeni Siri'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.