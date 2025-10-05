Apple’da CEO Koltuğu Değişiyor! Herkes O İsmi İşaret Ediyor

Apple, 1976’da Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından kuruldu. Şirketin ilk resmi CEO koltuğuna ise 1977’de Michael “Scotty” Scott oturdu. Elbette kurucular da şirketin yönetimindeydi ancak Scott daha çok profesyonel bir CEO olarak görev yaptı. Yıllar sonra 1997’de CEO’luk görevine dönen Steve Jobs, Apple’ı yeniden zirveye taşıdı ve 2011’de koltuğunu Tim Cook’a devretti.

O günden bu yana Apple’ın tüm büyük lansmanlarında sahneye çıkan Cook, şimdi ise görevini bırakmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Peki Apple’ın yeni CEO’su kim olacak? Uzun süredir konuşulan bu soruya nihayet yanıt verecek güçlü bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Yeni Apple CEO'su Kim Olacak?

Aslında Apple’ın resmi gündeminde bir CEO değişikliği bulunmuyor. Ancak Tim Cook’un emekliliğe yaklaşması bu yöndeki tartışmaları beraberinde getiriyor. Üstelik bu söylentilerin yalnızca dışarıda değil, şirket içinde de konuşulduğu biliniyor. Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman'a göre yeni CEO neredeyse kesinleşti.

Kaynağa göre Apple’ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, Tim Cook’un koltuğunu devralacak en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Bu yıl tanıtılan ultra ince iPhone Air’in lansmanında sahneye çıkan Ternus’un, Apple’ın pazarlama ekibi tarafından özellikle öne çıkarıldığı belirtiliyor. Bu hamle şirket içinde yaklaşan bir liderlik değişiminin sinyali olarak görülüyor. Kaynağa göre Apple çalışanları da artık bir sonraki CEO’nun John Ternus olacağına kesin gözüyle bakıyor.

John Ternus Kimdir?

Yeni Apple CEO’su olması beklenen John Ternus, insanlara oldukça sempatik gelen ve teknoloji dünyasında tanınan bir isim. Yıllardır Apple’da önemli projelerin arkasındaki teknik beyinlerden biri olarak biliniyor.

Ternus, Pensilvanya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Makine Mühendisi olarak mezun olduktan sonra mühendislik kariyerine donanım tasarımı alanında başladı. 2001 yılında Apple’a katıldı ve o günden bu yana şirketin birçok kritik ürününde rol aldı. Özellikle Mac donanımlarının yeniden tasarlanması, AirPods’un ve Apple Silicon'un geliştirilmesi için kilit isimlerden biri olarak öne çıktı.

Bugün ise Ternus, Apple’ın Donanım Mühendisliği ekibinin başında ve yeni nesil iPhone, Mac, iPad ve aksesuarların geliştirilmesinden sorumlu. Özellikle teknik bilgisiyle dikkat çeken Ternus, hem mühendislerle hem de pazarlama ekibiyle köprü kurabilen bir yönetici olarak tanınıyor. Bu da onu Tim Cook’un yerine geçecek en güçlü aday haline getiriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yormularda buluşalım.