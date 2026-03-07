Apple'dan Ekranlı Akıllı Hoparlör Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Apple, normalde geçen yılın başlarında yeni HomePad'ini piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak şirketin kendi yapay zekası Apple Intelligence ile ilgili gelişmelerden dolayı cihazı erteleme kararı aldı. O zamandan bu yana piyasaya sürüleceği tarih net bir şekilde paylaşılmasa da son sızıntı ile birlikte merakla beklenen cihazın tanıtım tarihi ortaya çıktı.

Apple, Yeni HomePad'i Ne Zaman Tanıtacak?

Daha önce birçok doğru sızıntı ile güven kazanan Kosutami tarafından ortaya atılan iddiaya göre yeni Apple HomePad, 2026 yılının sonbaharında -muhtemelen Eylül veya Ekim ayında- tanıtılacak. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri belli olacak ve akıllı hoparlörün kullanıcılara ne gibi faydalar sağlayacağı netleşecek.

Yeni Apple HomePad'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 7 inç.

7 inç. Yapay Zeka Desteği: Olacak.

Olacak. İşlemci: A18.

A18. Kişiselleştirilmiş Deneyim: Büyük olasılıkla FaceID desteği ile kullanıcılara özel kişiselleştirme imkânı sunulacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple'ın yeni HomePad'i yaklaşık 7 inçlik bir dokunmatik ekranla birlikte gelecek. Cihazın adı, Homepod ile iPad'in birleşiminden geliyor. Yani bir yandan akıllı hoparlör, diğer yandan da iPad olarak kullanılması mümkün olacak. Temelde iki sürüm göreceğiz. Biri, duvara monte edilerek kullanılabilen model olacak. Diğeri ise masanın üzerine yerleştirilebilecek

Apple HomePad, Face ID'ye Sahip Olacak mı?

Cihazın en dikkat çekici taraflarından biri, tamamen kişiye özel kullanım imkânı sunması olacak. Büyük bir olasılıkla FaceID içerecek ve bunu kullanarak yanına kimin yaklaştığını tespit edebilecek. Daha sonra ekrandaki içeriği ona göre özelleştirebilecek. Böylece kullanıcılar da tamamen kişiselleştirilmiş bir akıllı hoparlör deneyimi elde edebilecek.

Apple HomePad, Yapay Zeka Desteği Sunacak mı?

Apple'ın HomePad'i ertelemesinin en önemli sebeplerinden biri zaten Apple Intelligence yani yapay zeka entegrasyonu. Yapay zeka, bu cihazda önemli bir rol oynayacak. Akıllı hoparlörü tamamen sesli bir şekilde yönetebileceksiniz. Ayrıca Siri'nin cihazda Mac'teki Finder'ın simgesine benzer şekilde daha kişisel ve ilgi çekici bir görünüme sahip olacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. A18 işlemci ile birlikte gelmesi sayesinde yapay zeka özelliklerinin tamamen cihazda çalıştırılması bekleniyor.

Apple HomePad'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple'ın yeni HomePad cihazını 350 dolar civarında bir fiyatla satışa sunacağı iddia edildi. Bu da güncel kurla 15 bin 425 TL'ye denk geliyor ancak diğer cihazlar gibi bu cihazın da Türkiye fiyatının daha yüksek olması bekleniyor. Bu arada HomePod'un yurt dışı fiyatı şu an 299 dolar (13 bin 177 TL) ve Türkiye'de 16 bin 299 TL'ye satılıyor.

Editörün Yorumu

Şimdiye kadar belirtilen özellikler beklentimi bir hayli yükseltmiş durumda. Görünüşe bakılacak olursa Apple, yeni HomePad'i dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz, sizi anlayacak ve isteklerinizi yerine getirecek çok kullanışlı bir cihaz olarak tasarlamayı planlıyor. Piyasaya sürüldüğünde muhtemelen beklemeye değen bir cihaz ile karşılaşacağız.