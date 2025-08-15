iPad, Vision Pro ve Dahası! Yeni Apple Ürünleri Sızdırıldı

Apple'ın kısa süre önce yayınladığı güncellemenin kaynak kodlarında henüz tanıtılmamış birçok ürüne ait bilgilere rastlandı. Böylece markanın yakında piyasaya sürmesi beklenen yeni cihazları da açığa çıkmış oldu. Peki bu ürünler neler? İşte Apple’ın planladığı yeni cihazlar...

Yeni Apple Ürünleri Gün Yüzüne Çıktı

Kaynak kodlarda ortaya çıkan bilgilere göre Apple, yakında yeni bir HomePod Mini tanıtacak. Bu modelin Apple Watch Series 9, 10 ve 11’de kullanılan S serisi işlemcilerden güç alacağı söyleniyor. Yani önceki nesle göre hem daha hızlı hem de daha akıllı bir hoparlörle karşılaşmamız muhtemel.

Sızıntılar sadece HomePod Mini ile sınırlı değil. Apple TV de A17 Pro işlemciyle güncellenecek ve çok daha güçlü bir multimedya deneyimi sunacak. Ayrıca yeni nesil Apple Studio Display’in geliştirme aşamasında olduğu da söyleniyor. iPad cephesinde ise iki yeni model yolda. Bunlar A19 Pro yonga setine sahip, performans odaklı bir iPad Mini ve A18 çipli, daha uygun fiyatlı bir seçenek.

Listenin en heyecan verici cihazlarından biri ise M5 işlemcili ikinci nesil Apple Vision Pro. 2023’te tanıtılan ilk modele kıyasla artırılmış gerçeklik deneyimini hem performans hem de pil ömrü bakımından ciddi şekilde ileri taşıması bekleniyor.

Tabii tüm bu bilgilerin resmi olmadığını söylemek gerekiyor. Yani bu cihazların bazıları hiç tanıtılmayabilir veya farklı özelliklerle gelebilir. Kesin yanıtı Apple’ın eylül ayında düzenleyeceği büyük etkinlikte öğreneceğiz. Bu lansmanda iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni iPad’ler ve Apple Watch’lar da tüketicilerin karşısına çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Apple ürünlerinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.