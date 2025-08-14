Bütçe Dostu Yeni iPad Mini, iPhone 17 Pro'nun İşlemcisini Kullanacak

Yeni iPad Mini ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda tabletin işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni iPad Mini, iPhone 17 serisinin işlemcisine sahip olacak. Bu, tabletin yüksek performans sergileyerek üst düzey bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

Yeni iPad Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz yılın ekim ayında A17 Pro işlemcisine sahip iPad Mini tanıtılmıştı. Ortaya çıkan bilgliere göre Apple, serinin yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. J510/J511 kod adına sahip olan yeni iPad Mini, gücünü A19 Pro işlemcisinden alacak.

iPhone 17 serisi, A19 ve A19 Pro olmak üzere iki farklı işlemci ile gelecek. iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde A19 Pro'nun kullanılması bekleniyor. A19 Pro'nun A19'dan daha fazla GPU çekirdeğine sahip olacağı söyleniyor.

Tablet ayrıca OLED ekran ile birlikte gelecek. 2024 yılında satışa sunulan iPad Mini'de Liquid Retina IPS LCD ekran teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni model, daha canlı renkler ve yüksek kontrast dahil birçok avantaj sunacak.

Yeni tablette 8 GB RAM bulunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz. iPad Mini serisinin yeni modeli, 8,3 inç civarı ekran büyüklüğü ile birlikte gelebilir.

Yeni iPad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2024'te çıkan A17 Pro'lu iPad Mini için 24 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni iPad Mini'nin ise 28 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklaam yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Yeni iPad Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merakla beklenen yeni iPad Mini'nin 2026 yılında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak.