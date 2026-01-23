10 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! AMOLED Ekranı Var

Garmin, golf odaklı yeni akıllı saatini tanıttı. Approach J1 isimli bu model, çocukların ince bileklerine uygun olacak şekilde tasarlandı. Ayrıca daha önce hiç bu sporla ilgilenmemiş olan kişileri son derece pratik bir şekilde yönlendiren gelişmiş özelliklerle beraber geliyor.

Garmin Approach J1 Özellikleri

Approach J1, golf oynayanların hangi seviyede olduğuna bağlı olarak öneriler sunuyor. Kişinin yetenek seviyesine göre özel hedefler belirleyerek daha gerçekçi bir yaklaşım benimsenmesine olanak tanıyor. Ayrıca zamanlayıcı sayesinde oyun hızının nasıl korunacağını da öğretiyor.

Başarıları kutlamak için özel animasyonlarla birlikte gelen cihaz, hangi durumda hangi sopanın kullanılması gerektiğine dair önemli ipuçları sağlıyor. Cihaz, 1,2 inç ekran büyüklüğüne sahip ve AMOLED ekran üzerinde 390 x 390 piksel çözünürlük sunuyor. Sadece 29 gram ağırlığa sahip olması sayesinde onunla çok rahat hareket edilebiliyor. Tactix 8 Cerakote Edition'da ise 1,4 inç AMOLED ekran tercih edilmişti.

Akıllı saat, normal modda 10 gün, GPS modunda ise 15 saat pil ömrü sunuyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere golf odaklı olması dolayısıyla 43 binden fazla önceden yüklü golf sahası ile beraber geliyor. Öte yandan yürüyüş, koşu ve bisiklet takibi özelliği de bulunuyor.

Garmin Approach J1 Fiyatı

Approach J1 için 299.99 dolar (13 bin 6 TL) fiyat etiketi belirlendi. Siyah ve mor renk seçeneği ile gelen cihaz, Garmin Golf uygulaması ile uyumlu olarak çalışıyor. Ebeveynler veya koçlar, çocuklarının performansını kaydedip bunlar hakkında kapsamlı olarak bilgi edinebiliyor.