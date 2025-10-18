Otomobil Fiyatları Artacak: Çip Krizi Yine Gündemde!

Geçtiğimiz yıllarda çip krizi sebebiyle pek çok otomobil üreticisi büyük zorluklar yaşadı. Fiyatların afaki yükselişi, stokta araç olmayışı ve düşen üretim kapasiteleri tüketicileri büyük bir yükün altına soktu. Bu noktada çip krizi etkilerini zamanla kaybetti ancak yeni çip krizi de kapıya dayandı. İşte detaylar...

Çin, Nexperia’nın Avrupa’ya Çip Satışını Yasakladı: Otomotiv Sektöründe Yeni Kriz Kapıda!

Geçtiğimiz günlerde Avrupa’da otomotiv sektörünü doğrudan etkileyen sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollanda hükümeti, ülkede faaliyet gösteren Çinli çip üreticisi Nexperia’ya el koyduğunu açıkladı. Bu kararın perde arkasında ise ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının etkileri olduğu öne sürülüyor. İddialara göre Hollanda bu adımı, Donald Trump’ın talebi doğrultusunda attı.

Ancak bu gelişme, Avrupa’nın en güçlü sanayi kolu olan otomotiv sektörünü yeni bir krizin eşiğine getirdi. Kararın hemen ardından Çin hükümeti, misilleme niteliğinde bir adım atarak Nexperia’nın Avrupa’ya çip ihracatını yasakladı. Bu durum, kıta genelindeki araç üreticileri için ciddi bir tedarik problemi anlamına geliyor. Çünkü Nexperia, transistör ve diyot gibi temel elektronik bileşenlerde küresel pazarın yaklaşık yüzde 40’ına sahip bir üretici.

Şirketin parçaları, BMW, Toyota, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi birçok markanın araçlarında yer alıyor. Dolayısıyla bu yasak, üretim süreçlerinde büyük aksaklıklar yaratabilir. Avrupa’daki otomotiv devlerinin mevcut stoklarının sadece birkaç hafta yeteceği tahmin ediliyor. Bu nedenle Volkswagen, Toyota ve General Motors gibi üreticiler, üretimi aksatmamak için alternatif tedarikçilerle görüşmelere başladı.

Ancak uzmanlara göre bu kadar kritik bir bileşen grubunun yerine yeni tedarikçi bulmak kısa vadede neredeyse imkânsız. Pandemi döneminde yaşanan çip krizinde kullanılan “savaş odası” stratejisi yeniden devreye alınmış durumda. Şirketler her gün lojistik toplantılar düzenleyerek bileşen tedarikini takip ediyor, kritik parçaların dağıtımını önceliklendiriyor ve üretim planlarını sürekli olarak güncelliyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), yaşanan durumun kısa sürede çözülememesi halinde bazı fabrikalarda üretimin durabileceği uyarısında bulundu. Bu da pandemi sonrasında toparlanmaya çalışan Avrupa otomotiv endüstrisini yeni bir belirsizliğe sürükleyebilir.

Çip Krizinden En Çok Etkilenmesi Beklenen Markalar: