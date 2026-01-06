Araç Muayene Ücretleri Arttı! Gecikme Zammı da Belli Oldu

Vergi Usul Kanunu kapsamında her yıl belirlenen yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oranın yansımalarından biri de araç muayene ücretleri oldu. Zorunlu muayene ücretlerinin yanı sıra trafik cezaları başta olmak üzere diğer cezaların da fiyatında artışlar meydana geldi.

Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Traktör, motosiklet, motorlu bisiklet: 1.674 TL

1.674 TL Otomobil, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı, römork: 3.288 TL

3.288 TL Otobüs, çekici, tanker ve kamyon: 4.446 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının sonucunda araçların boyutları ve özellikleri göz önünde bulundurularak toplam üç kategoride üç farklı fiyatlandırma uygulanmaya başlandı. Muayene ücreti en düşük olan grupta traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletler yer alıyor. Bu gruba dahil olan araçların 2026 yılındaki muayene ücreti bin 674 TL olarak açıklandı.

Türkiye genelinde yaygın olarak kullanılan otomobil, kamyonet, arazi taşıtı, römork ve kamyonetlerin muayene bedeli 3 bin 288 TL'ye yükseldi. Ağır taşıt kategorisinde konumlanan ve muayene süreci de bu nedenle çok daha kapsamlı olan otobüs, tanker, kamyon ve çekici için belirlenen muayene ücreti ise 4 bin 446 TL oldu.

Araç muayene ücretinin dışında tutulan egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti, 2026 yılı için 460 TL olarak belirlendi. Egzoz muayenesi yaptırılmamış araçların periyodik muayenede ağır kusurlu olarak kabul edildiğini ve muayeneleri de bu sebepten dolayı onaylanmadığını belirtmek gerekiyor.

Muayene süresi geçen araçlar için her ay yüzde 5 oranında gecikme zammı uygulanacağını vurgulamak gerekiyor. Bu ücret doğrudan toplam muayene ücretine dahil edilecek. Öte yandan muayenesi eksik olan aracın trafikte tespit edilmesi hâlinde sahibine de 2 bin 719 TL tutarında bir ceza kesilecek.