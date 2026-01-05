Otomotivin Kalbi Türkiye’de Atacak: Çinli Dev Geliyor!

Türk otomotiv pazarında son dönemde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Küresel markaların üretim ve yatırım planlarında giderek daha fazla öne çıkan Türkiye bu kez Çinli bir otomotiv markasının attığı adımlarla gündeme geldi. Yapılan son paylaşımlar yalnızca yeni bir modelden değil daha kapsamlı bir stratejiden söz edildiğini gösteriyor. İşte detaylar…

Voyah Türkiye'de Fabrika Kurabilir!

Çinli otomotiv devi Dongfeng bünyesinde faaliyet gösteren Voyah Türkiye pazarına yönelik planlarını yeniden şekillendiriyor. Daha önce mevzuat engelleri nedeniyle süreci yavaşlayan markanın bu kez yerli üretim ihtimaliyle geri dönmeye hazırlandığı görülüyor.

Voyah cephesinden yapılan açıklamalarda, markanın Türkiye’de üretim yapma olasılığının ciddi şekilde değerlendirildiği ifade ediliyor. Bu kapsamda Türkiye’de bulunan Çinli bir heyetle teknik çalışmaların sürdüğü, üretim altyapısı ve uygunluk kriterleri üzerine değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor.

Henüz hangi şirketle iş birliği yapılacağı netleşmiş değil ancak üretim için öne çıkan tesisin Kocaeli’de yer aldığı bilgisi paylaşılıyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında daha somut adımların atılması bekleniyor. Türkiye yollarına çıkması planlanan ilk modelin ise Voyah Free REV 318 olacağı konuşuluyor.

Menzil uzatıcı hibrit (EREV) altyapısına sahip olan bu SUV model, elektrikli sürüşü içten yanmalı motor desteğiyle birleştiriyor. Bu yapı, özellikle uzun menzil ihtiyacını karşılamayı hedefleyen kullanıcılar için dikkat çekici bir çözüm sunuyor.

Teknik tarafta model; jeneratör görevi üstlenen 1.5 litrelik benzinli motoru ve elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. 43 kWh kapasiteli bataryası sayesinde Çin ölçüm standartlarına göre 300 kilometrenin üzerinde saf elektrikli sürüş menzili sunabilen araç, toplamda ise 1400 kilometreye yaklaşan bir menzil vadediyor.

Çin’de rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sunulan Voyah Free REV 318’in Türkiye’de nasıl konumlandırılacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.