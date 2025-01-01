Araçlarda Güvenlik İçin Yeni Düzenlemeler Yönetmeliği Yayımlandı

Vatandaşların can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla yola çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni bir dizi yönetmelik yayımladı. Bundan böyle araçlarda dikkat edilmesi gereken daha fazla kural olacak ve kurallara uyulduğundan emin olunması için teknolojik sistemler entegre edilecek.

Peki, bu yeni kurallar hayatımızı nasıl değiştirecek? İşte detaylar...

Araçlarda Güvenlik Teknolojisi

Bakanlık, uluslararası otomotiv standartlarına uyum sağlamak ve AB mevzuatına paralel bir düzenleme yapmak için ciddi adımlar attı. Yeni düzenlemelerle birlikte araçlara "Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemleri" eklenecek. Bu sistem, sürücünün dikkatini ve göz hareketlerini izleyecek.

Sürücünün gözleri yoldan başka yere kaydığında araç, sürücüyü dokunsal veya işitsel olarak uyaracak. Ayrıca çevresel koşullara uyum sağlayarak (yağmurlu, fırtınalı havalar gibi) size güvenli bir sürüş sunacak. Kaza anlarında verileri güvenli bir şekilde kaydederek hem gizliliği sağlayacak, hem de olay analizinde önemli bir görev üstlenecek.

Sistemin veri gizliliği konusunda taahhüdü de var: Biyometrik verilerinizi saklamadan ve yalnızca kapalı devre çalışarak gizliliğinizi koruyacak.

Hangi Araçlar Güvenlik Teknolojisine Dahil Olacak?

Düzenlemeler; otomobillerden otobüslere, kamyonlardan hafif ticari araçlara kadar birçok farklı araç kategorisini kapsıyor. M1, M2, M3, N1, N2, N3 sınıfı araçlar artık bu yeni sistemlerle donatılacak ve bu sistemlerin test süreçleri titizlikle yürütülecek.

Sistemin amacı sürücülere daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmak. Yeniliğin entegre edilmesinden sonra dikkat dağınıklığı sebebiyle meydana gelen kazaların engellenmesi ve çarpışma sonrasında güvenilir veri erişimi, olay analizi yapılacak.

Sizce bu sistem Türkiye'deki trafik kazası oranını azaltmaya yeterli mi? Geliştirilebilecek yanları var mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz.