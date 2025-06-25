Bunu Yapmadan Aracınızı Satarsanız 72 Milyon TL Ceza Ödeyebilirsiniz

Ticaret Bakanlığı'nın 16 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulaması, yetkisiz araç satışının önüne geçmek için başlatılmış bir sistemdi. Hem internetteki sahte ilanlardan kurtulmak, hem de araç devir işlemlerinin yetkisiz kimseler tarafından gerçekleştirilmesini engellemek amacıyla alınan bu önlemin ardından yeni bir açıklama geldi.

Ticaret Bakanlığı'na ait resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, yetkisiz araç satış işlemi yapan 101 tüzel ve gerçek kişiye toplamda 72 milyon TL ceza kesildiği belirtildi:

Yetki Belgesiz İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretinde Bulunduğu Tespit Edilen 101 Gerçek ve Tüzel Kişi Hakkında Yaklaşık 72 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı



(25.06.2025) pic.twitter.com/IybMhKqYQQ — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 25, 2025

İkinci El Araç Ticareti İçin Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülen denetimler neticesinde yetkisiz araç satış yapanların cezası kesildi. Yönetmeliğe göre, ikinci el araç ticareti yapmak isteyen kişi ya da kuruluşların Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alması zorunlu. Aksi durumda faaliyet gösteren işletmeler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

Yetki belgesi almak için işletmenizin bulunduğun ilin Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat etmeniz gerekiyor. Başvuru yapmak için gerekli belgeler:

Kimlik fotokopisi

Sabıka kaydı

Öğrenim durumu belgesi

Oda kayıt belgesi

Vergi levha fotokopisi

Mesleki yeterlilik belgesi

Mali sorumluluk sigorta poliçesi

Ticari işletmeniz varsa başvuran ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri de götürmeniz gerekiyor. Ardından hiçbir ücret ödemeden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.