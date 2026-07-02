vivo'dan 12 GB RAM'e Sahip Güçlü Tablet! 10.000 mAh Bataryası Var

Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. vivo, Pad 5c'yi tanıttı. Bununla birlikte tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Tablet ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

vivo Pad 5c'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 2.8K

2.8K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 900 nit

900 nit İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 10,000 mAh

10,000 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Pad 5c'nin Ekran Özellikleri Neler?

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Pad 5c, IPS LCD ekran üzerinde 2.8K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit pralaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli vivo Pad 5'te 12,1 inç ekran boyutu, 1968 x 2800 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hıız ve 900 nit parlaklık tercih edilmişti.

vivo Pad 5c'nin İşlemcisi Nasıl?

vivo'nun yeni tabletinde Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.0 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 84 FPS, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS, Genshin Impact'i ortalama 49 FPS, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 107 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemcinin vivo V70 Elite, vivo S50 ve POCO F6 dahil olmak üzere pek çok cihazda da yer aldığını belirtelim. Pad 5'te ise Dimensity 9300+ işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

vivo Pad 5c'nin Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Pad 5'te de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

vivo Pad 5c'nin Bataryası Kaç mAh?

vivo'nun yeni tableti 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Pad 5'te de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı bulunuyor.

vivo Pad 5c Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Pad 5c'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo V70 ve X300 Pro dahil olmak üzere pek çok model satılıyor fakat vivo Pad 5 ve Pad 5 Pro satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 5c'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

vivo Pad 5c'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 2.699 yuan (18.591 TL)

2.699 yuan (18.591 TL) 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 2.999 yuan (20.658 TL)

2.999 yuan (20.658 TL) 12 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.499 yuan (24.102 TL)

vivo Pad 5c'nin 2 bin 699 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 18 bin 591 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 22 bin TL civarında olabilir. vivo Pad 5c'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz ö nünde bulundurduğumda vivo Pad 5c'nin Android tabletler arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Tabletin yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunduğunu belirteyim. Bu genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Ayrıca cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.